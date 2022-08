De recomendaciones de CEDH a SSP, sólo 25% concluyeron con sanciones a responsables

Sólo en el 25 por ciento de las recomendaciones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha emitido a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se ha cumplido con la aplicación de sanciones a los responsables de haber incurrido en alguna violación a los derechos humanos de ciudadanos.Así lo señaló la presidenta del organismo autónomo, Namiko Matzumoto Benítez, quien indicó que aún están pendientes las consecuencias hacia los funcionarios acusados de incurrir en estas conductas, pues la mayoría están en proceso.“Me parece que en lo que hay un pendiente es en las consecuencias, el transgredir la norma. Entonces, en tanto no se sancione a todos los responsables de violar Derechos Humanos, pues este tipo de actos se seguirán padeciendo”, precisó en entrevista al afirmar no es la falta de capacitación hacia los elementos de la SSP, la que genera las violaciones, pues dijo que sí la reciben y tienen claridad sobre cuáles son sus obligaciones, facultades y lo que no deben hacer.Matsumoto Benítez afirmó que se han abierto procedimientos administrativos y han existido sanciones, mismas que deben ir acorde a la gravedad de los hechos denunciados y comprobados.“La Ley establece las sanciones que pueden ir desde un apercibimiento privado, público e ir incrementando hasta la sanción más grave que es la inhabilitación", enumeró.Desde el Museo de Antropología de Xalapa (MAX), donde este viernes el consejero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, presentó el libro Siete años de democracia, añadió que algunas violaciones de Derechos Humanos, a su vez, pueden constituir un delito, por lo que es importante darles seguimiento por la vía penal.“Las sanciones se tienen que valorar de acuerdo a la gravedad de los hechos y evidentemente sí estamos hablando de una violación grave como tortura o ejecución extrajudicial, ese servidor público definitivamente no puede seguir ejerciendo ese cargo”, expuso.La titular del órgano autónomo negó tener hasta ahora, el reporte de alguna inhabilitación como resultado de un procedimiento sancionatorio administrativo.