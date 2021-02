De regresar a semáforo rojo, Gobierno debe alistar estrategias para “suavizar” impacto

El regreso al semáforo rojo generaría una nueva baja en la economía de cada municipio del Estado, indicó el presidente del Colegio de Economistas en Veracruz, Humberto Flores Huerta.



“Volvemos a lo mismo, se tienen que cerrar los negocios, los gobiernos deben de tomar nuevas estrategias ante el cierre y regreso del semáforo rojo. No sólo el gobierno tiene la culpa, también la población pero caemos en una baja nuevamente en la economía de cada lugar, cada municipio”, detalló.



Y dijo que, aunque ya se vive una recesión económica, el cierre de negocios volverá a afectar a cada uno de los municipios, por lo que los Gobiernos deben presentar estrategias para suavizar el impacto.



“Esto nos vuelve a afectar económicamente, tanto a los consumidores como a los productores. El consumidor no sale y el productor no vende como antes. La población debe poner de su parte y el Gobierno ayudar con estrategias que beneficien a todos”, comentó.



Asimismo, dijo que la cancelación de festividades de todo tipo deja afectaciones al comercio local en los municipios, pues muchos esperan estas ferias y eventos del pueblo para reactivar su economía.



Agregó que, aunque se trata de una reactivación momentánea, muchos pueblos se ayudan de sus festividades.



“La gente aprovecha estas festividades del pueblo para reactivar la economía, las ferias, todo esto se deja de percibir, cualquier lugar espera su fiesta porque viene gente de otro lado y esto genera economía, aunque sea en el momento y la cancelación deja sin estos ingresos a los pobladores, pues no hay ese comercio local”, explicó.