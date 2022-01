De ser necesario, FGR podría investigar señalamientos contra Secretario de Gobierno

El secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, no tiene la potestad para investigar hechos delictivos, esa es una responsabilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual confirmó que el video donde se señalan presuntos vínculos del funcionario estatal con el crimen es un montaje, reiteró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien aseguró que de ser necesario puede intervenir la Fiscalía General de la República (FGR) en este caso.“El Secretario de Gobierno su función no es investigar, no tiene atribución para investigar, ni está investigando, no es la parte que investiga”, aclaró en conferencia de prensa de este lunes.Al ser cuestionado respecto a que en el boletín de la Fiscalía de Veracruz sobre la investigación de los nueve cuerpos abandonados en Isla se mencionaba al secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, el Mandatario aclaró que el funcionario no es “juez y parte”."No hay ninguna Ley, reglamento, que le dé esa atribución al secretario de Gobierno de investigar un hecho delictivo, no es así", reafirmó el mandatario veracruzano.En ese tenor, García Jiménez dijo que la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones de ese caso específico, donde se confirmó que el video donde se intenta implicar a Cisneros Burgos con el crimen, fue un montaje."En primera porque quién hablaba no es familia del secretario, sino que quién hablaba era presuntamente el cómplice de esos nueve (asesinados), el que hablaba no apareció en el video, mintió pues, pero no solamente tienen esas evidencias, hay evidencias determinantes que dicen que el mensaje que escribieron fue dictado varias veces", afirmó ante los representantes de los medios de comunicación.Además retomó lo informado en la pasada conferencia de prensa, de que este multihomicidio no se trató de una pelea entre cárteles para controlar "la plaza" en esa región, sino un enfrentamiento entre "pequeñas bandas" del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)."Y yo lo dije aquí que no vamos a permitir eso, de unos contra otros, vamos contra los dos grupos delictivos y por quién ordenó eso", refrendó al adelantar que por este hecho están investigando a las anteriores administraciones municipales de Tres Valles y Carlos A. Carrillo, toda vez que los grupos en conflicto provienen de esas demarcaciones.En ese sentido, aseveró que "El Gallero" supuestamente tenía relación con las pasadas autoridades de esas zonas, pues se reunía con éstas y con la actual.Acusó que se van contra el titular de la SEGOB "porque lo quieren manchar porque le hemos quitado el rango de acción a esos grupos. Ahora en toda esa región hay un impulso a las actividades económicas, turísticas, le estamos apostando a la reactivación económica, ahora los jóvenes están interesados en la cultura, en su identificación con la región".También explicó que en Veracruz hay una mesa de coordinación para la paz en la que participa la Fiscalía General, de allí que ésta instancia mencionara en un boletín que Eric Cisneros Burgos estaba encabezando la reunión.“Tenemos una mesa de coordinación donde participa la Fiscalía, no es parte de nosotros la investigación. No hay ninguna Ley que le dé al Secretario de Gobierno para investigar, la Fiscalía tiene toda la autonomía para investigar. La prueba es que investigó y determinó que el video era un montaje”, aseveró.Dijo una vez más que la FGE tiene toda la potestad jurídica, legal y "real" para investigar a cualquiera hecho delictivo y los posibles involucrados.El mandatario veracruzano afirmó que Cisneros Burgos está "haciendo muy bien" la tarea que le encomendó de mantener la gobernabilidad en la Entidad, más allá de sólo hablar con los actores políticos o el rescate cultural.