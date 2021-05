Debates, ejercicios democráticos a los que todos tendrían que acudir: Cinthya Lobato

La candidata a la Alcaldía de Xalapa por el partido Unidad Ciudadana (UC), Cinthya Lobato Calderón, criticó a sus contrincantes y abanderados de la Alianzas PAN-PRI-PRD, David Velasco Chedraui, y MORENA-PT-PVEM, Ricardo Ahued Bardahuil, por rechazar asistir al debate oficial organizado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE).



Desde su casa de campaña, posterior a los Diálogos para Gobernar Xalapa, dijo no recordar que estos actores políticos hayan participado en algún debate, por lo que consideró que asistir debería ser “un ejercicio natural” de todos los que aspiran gobernar la Capital veracruzana, sin medir el costo o la conveniencia que tendría acudir.



“Es un ejercicio democrático, una forma de poder decir a los ciudadanos cuáles son sus proyectos, propuestas de manera muy clara y transparente, entonces no creo que debiera causar ningún temor, la verdad no creo que pudiera causarles, para que sea un tema reiterativo al que no vayan”, señaló.



Lobato Calderón insistió que sería interesante saber el motivo por el que no van, señalando que la participación debe ser parte del respeto hacia los ciudadanos que deben tener quienes están buscando ocupar un puesto público.



“Me parece fundamental ocupar el espacio que sabemos los ciudadanos que hemos venido ganando terreno en temas que antes ni quisiera existían, en cuanto a las exigencias y necesidad que tenemos para poder escuchar a nuestros candidatos de cualquier punto o visión”, precisó una vez más.



La abanderada de UC expuso que un municipio como Xalapa, con tantas necesidades y rezagos, “lo mínimo” que deberían hacer los aspirantes a gobernarlo es presentarse a los debates oficiales y que desarrollan los medios de comunicación y demás organizaciones.



“Creo que como ciudadanos deberíamos ser más duros en este tema, un poquito más exigentes, que los obliguemos a participar”, asentó la candidata de Unidad Ciudadana.