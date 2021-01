Debe Ayuntamiento de Teocelo salarios a empleados de confianza y a ediles

El Ayuntamiento de Teocelo continúa adeudando quincenas a sus trabajadores de confianza y a ediles, informó el regidor único de Teocelo, Luis Valencia López.



Recriminó esta situación pues dijo que es una obligación que tiene la administración con los empleados, toda vez que estos honorarios ya fueron laborados por los afectados.



“Hay una obligación con los trabajadores de cumplir en tiempo y en forma con sus honorarios, dado que ya están ejecutados. Los sueldos no son exorbitantes, además ellos no pueden sostenerse en esta ‘cuesta de enero’”, comentó.



Refirió que la pasada quincena les fue hecho un pago pero correspondiente al mes de diciembre y en estos momentos no se les ha remunerado la quincena del mes de enero.



“No ha caído la primera quincena para empleados de confianza, aún no se ve reflejado el pago, es de preocupación. Deben una quincena adicional, es decir el 15 de enero les depositaron de diciembre. Como lo he reiterado, nosotros como Regidores tenemos facultades pero no ejecutivas, se pueden inspeccionar las labores de la Tesorería Municipal pero ésta depende cien por ciento del Alcalde”, detalló.



Insistió en que los recursos destinados para hacer los pagos a los trabajadores llegaron en tiempo y forma, por lo que señaló que el adeudo es resultado de una mala planeación de los gastos y no dar prioridad a los empleados.



“Las nóminas deben estar consideradas como prioridad. Llegaron en tiempo y forma los recursos destinados para hacer el pago, fue una mala planeación pues se les dio prioridad a otros gastos”, finalizó.