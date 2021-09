Debe bajar costo de luz en Veracruz; temen por Laguna Verde

El secretario general de la asociación civil “La Leyenda de Chucho El Roto”, Jorge Morales Barradas, exigió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que amplíe a 80 kilómetros el Plan Radiológico de Laguna Verde, así como la reclasificación de las tarifas de energía en Veracruz y la eliminación de los adeudos.Este día, la misma agrupación bloqueó la carretera federal Xalapa-Veracruz, a la altura de la localidad Cerro Gordo, para presionar a las autoridades, causando caos vial.En conferencia de prensa, denunció que las rutas de evacuación de la Central Nucleoeléctrica, establecidas hasta los 60 kilómetros, están completamente deterioradas, por lo que necesita reparación, construcción y mantenimiento.“Estas rutas de evacuación son fundamentales para muchas comunidades ante algún siniestro, no nada más de Laguna Verde, sino de un evento de carácter natural como el que acabamos de vivir con el huracán, tengan manera de salir de esas comunidades y ser evacuadas”, expresó.Refrendó su petición para reparar el radio de 60 kilómetros que marca el Plan de Emergencia Radiológico Externo, denominado zona vía de ingestión, ya que la zona vía pluma abarca hasta los 16 kilómetros.“Pero el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) abarca hasta los 80 kilómetros, entonces son 17 municipios los que abarca este radio de los 60 kilómetros”, dijo.Con relación al cobro del servicio eléctrico, Morales Barradas aseguró que desde dos administraciones federales anteriores han denunciado que la tarifa que se está cobrando en Veracruz no es la correcta, siendo la “F1” la que corresponde a la entidad.Además, expuso que con el calentamiento global, que ha incrementado las temperaturas superiores a dos grados, hace que el consumo de la energía en algunas comunidades y municipios sea mayor, porque los termómetros sobrepasan los 36 ºC.“Lo que nos hace merecedores de la tarifa a aplicar en muchas partes de nuestro Estado, de la tarifa 1F, que sería la tarifa más benéfica para todas las familias de Veracruz”, puntualizó.El líder de esta asociación civil acotó que desde hace 13 años muchas personas se han manifestado con resistencia al pago de algunos recibos de la Comisión Federal de Electricidad, debido al alto costo.Expuso que hasta 2012, trabajadores de la CFE llegaban a las comunidades con apoyo del Ejército, la Policía y elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y les cortaban el suministro eléctrico a todos sus habitantes.“Pero ya no utilizan a la SEDENA pero sí a uno de sus brazos que es la Guardia Nacional (GN), que el día de hoy acompañan a los empleados de la CFE para realizar estos cortes injustos, con tácticas completamente violatorios de nuestros propios derechos como ciudadanos”, refirió.Por ello, pidió al Gobierno del Estado participar en las negociaciones para que se resuelvan los tres temas que presentó este jueves ante los medios de comunicación.