Debe pagarse a docentes si esperan de más por padres a las salidas: SNTE

El dirigente de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Mario Hernández Sanchez, indicó que no hay necesidad de “sensacionalizar” sobre el cuidado de niños en las escuelas, pues los docentes saben cuál es su responsabilidad y la han cumplido, no obstante, señaló que si las autoridades exigen más tiempo de los docentes en la aulas, entonces deberían dar la retribución correspondiente.



Cuestionado sobre las declaraciones del secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, quien advirtió a los profesores y directores que no se pueden ir de las escuelas hasta que hayan pasado por todos los alumnos a la hora de la salida, pues habría sanciones, el líder sindical dijo que los profesores saben el horario que deben cumplir.



"En el caso de que algún papá no llegue siempre hay personal en la escuela que resguarda a los niños, no hay necesidad de sensacionalizar esto, porque es una parte que se ha dicho de más, cuando los maestros han estado haciendo lo que les toca.



“Pero la responsabilidad no recae únicamente en el docente, en la hora de la entrega y salida de los niños, es coordinar con las autoridades, los padres de familia y profesores que también tienen una función específica como papás".



Agregó que a los mentores les pagan por determinado horario, pues no les remuneran de más.



"Y si es el caso de que alguien tenga que quedarse más exigiremos la retribución correspondiente. Queremos asegurarle a nuestros compañeros que dentro de lo que es su horario sí tienen la responsabilidad pero más allá de eso tendrán que coordinarse con autoridades y padres".



Añadió que los docentes saben cual es su deber y están atentos de los infantes y los papás han sido cuidadosos de los horarios de entrada y salida.



"Más allá de amenazar o más allá de pretender que haya algún tipo de hostigamiento, es de coordinarse y organizarse para asegurar que los niños y adolescentes estén seguros en la escuela y al salir de esta".



Se le preguntó si se sintieron hostigados con las declaraciones del secretario de Educación, a lo que apuntó que hay una interpretación equivocada, pues los docentes siempre han sido responsables de su labor.



Este viernes el dirigente presidió un evento en Orizaba, el cual tuvo con motivo recordar el Día Internacional de la Mujer y se ofrecieron diversas conferencias para ellas.