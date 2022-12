Debe prohibirse uso de pirotecnia, exigen activistas

Activistas de este municipio se pronunciaron una vez más la prohibición del uso de pirotecnia, particularmente la de tipo explosivo, que se intensifica en las fiestas de fin de año, pues es dañina para la salud y el medio ambiente.Aunque los permisos para traslado y venta están bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el uso es indiscriminado ya que no existe una regulación al respecto, indicó la activista Frida Camila Macías, quien insistió que solamente se regula la parte comercial.Los estruendos, anotó la protectora de animales en este municipio, daña a las mascotas al igual que a los humanos, tomando en cuenta que cuando estalla un cohete alcanza hasta 190 decibelios, esto es, tres veces más fuerte que el que el odio de un adulto puede soportar, afectando especialmente a niños con autismo.En el caso de los animales, agregó, sufren más porque tienen el oído mucho más sensible, con lo que los estruendos les provoca estrés, pánico, conductas no habituales como escapar sin rumbo y perderse, taquicardia y hasta la muerte.En este marco, el Instituto Mexicano del Seguro Social también exhortó a los padres a evitar que los niños utilicen la pirotecnia, que en muchos casos ha derivado en lesiones graves, desde la pérdida de dedos, manos completas, brazos e incluso pueden ser fatales.Además, los activistas recalcan que los artefactos explosivos igualmente causan daños al medio ambiente, ya que liberan diferentes sustancias nocivas al momento de estallar.