Debe removerse a la Fiscal “a modo” que MORENA puso en Veracruz: PRD

No se han dado resultados en materia de procuración de justicia en Veracruz y con el caso del asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, donde se intentó que una perito cambiara su dictamen , queda clara la ineficiencia y la falta de seriedad de la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica Hernández Giadiáns.Al referir lo anterior, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, comentó que debido a que en Veracruz impera la impunidad, se debe actuar desde y con la sociedad.“Tomaremos las medidas que se tengan que tomar, nosotros necesitamos respuestas, cuando estuvimos con la Secretaria de Gobernación le pedimos que ese caso lo atrajera la Fiscalía General de la República y nos dijo claramente que esos casos no los iba atraer la FGR”, dijo.Es por ello que tras la negativa de la Federación, la única solución es buscar en las urnas la mayoría en el Congreso local para poder nombrar a un Fiscal que sea imparcial.Por tanto, expuso que los partidos que integran la coalición “Va por Veracruz”, PAN-PRI-PRD, buscarán la mayoría en el Congreso del Estado para cambiar a la Fiscal “a modo”, para que realmente haya justicia en la entidad.“La única opción que nos queda es que en el próximo proceso electoral cambiemos la mayoría del Congreso de MORENA para poder cambiar a la Fiscal a modo”, insistió.Y es que reiteró que la situación de falta de impartición de justicia ha rebasado al Estado, así como a las instituciones, por lo que es necesario llevar a cabo un verdadero cambio.“Se han cometido homicidios atroces y han marcado cosas en Veracruz y que la impunidad es la que sigue prevaleciendo, no hay avance en las investigaciones, no hay ni presuntos detenidos, los casos que nos han presentado se han caído y efectivamente me enteré por los medios que estaban presionando a la perito para que pusiera las cosas a modo, entonces sale el tiro por la culata, volvemos a los mismo, hay una fiscal a modo que no está haciendo su trabajo”, finalizó Sergio Cadena.