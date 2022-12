Debe revalorarse el concepto de la familia: Obispo de Veracruz

El Obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, exhortó a católicos a dedicarse y revalorar el significado de la familia y no permitir que el mal las desintegre, porque es el núcleo de la sociedad y pareciera que en la actualidad no existe como tal.Refiriéndose a casos como el de la bebé de 2 meses que se encuentra hospitalizada por presuntamente ser golpeada por su papá, al feminicidio de Rosa Isela y la recién denuncia de una adulta mayor que sufría agresiones por parte de su hijastro, el prelado, señaló que no es posible que la propia sangre infringe violencia.“La familia la tenemos que sanear, nuestras relaciones familiares, dejar iluminarlas para mejor todo eso, no es posible que tu propia sangre, en tu propia casa encuentres la violencia, es precisamente una ausencia de Dios tremenda, por eso en estos días motivo a la oración”, dijo.En el marco del mensaje navideño por parte de la Diócesis de Veracruz, recordó que la familia es la parte esencial y el seno donde se desarrollan los valores de cada persona.Recordó que los niños que crecen en hogares desintegrados son más vulnerables a caer en delincuencia.“Este mal, una de las cosas que ha hecho es parece desintegrar a la familia que es el núcleo de la sociedad, creo que estas fechas es para revalorizar a las personas que tenemos, a nuestra familia, a cada uno de los miembros que tenemos en la familia, los tenemos lejos, tratar de comunicarnos con ellos”.Pidió a los padres y madres a no descuidar la familia, a pesar de las ocupaciones del trabajo, estar siempre presentes.