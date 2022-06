Debe subir pasaje, insisten transportistas ante negativa de Gobernador

La Coalición de Transportistas del Estado de Veracruz exigió un aumento a la tarifa de pasaje hasta en un 50 por ciento, el cual de aplicarse quedaría en $12.50 al menos en la zona urbana de Córdoba, donde actualmente cobran 9 pesos.Reiteraron que todos los insumos se han encarecido, igual que los nuevos vehículos por lo que consideran justo que sea autorizada.Este mismo miércoles, cabe destacar, el gobernador Cuitláhuac García aclaró que no subirá el pasaje pues no ha subido el costo de la gasolina ni el diésel.No obstante, Ignacio Tress Zilli, apoderado legal de la organización, afirmó que hay riesgo de que desaparezcan varias empresas de transporte pues ya no es negocio.Detalló que sólo en Córdoba, concesionarios han vendido más del 50 por ciento de sus unidades, es decir, había 31 empresas y al menos 15 ya desaparecieron por esta situación.Acompañado de concesionarios de líneas locales, explicó que urge la adecuación de tarifas pues son 8 años que han mantenido la misma cuota sin tener ganancias.