Deben atenderse anomalías en caso Ernestina Ascencio: Diócesis de Orizaba

El vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez, expresó que si existen inconsistencias en el caso de la mujer indígena de Soledad Atzompa, Ernestina Ascencio, la cual presuntamente fue violentada por elementos del Ejército Mexicano en febrero del 2007, los organismos procuradores de justicia tienen que resolverlas.Y es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sugirió que el Estado Mexicano ofrezca una disculpa pública a Ernestina y su familia, y se erija un memorial que reconozca de manera simbólica la afectación individual y colectiva causada.En este sentido el presbitero dijo que se esperan que si existen inconsistencias los organismos que se encargan de la procuración de justicia e investigación, puedan resolverlas y que se le dé una solución al caso de acuerdo al marco legal.Pero también externó que es necesario actuar en el marco de la justicia para que la opinión pública y sobretodo la comunidad y la familia a la que pertenecía Ernestina Ascencio, pueda ver satisfecha sus necesidades, de modo que no haya dudas en la aplicación de la justicia en este caso.Ernestina Ascencio era una mujer indígena del municipio de Soledad Atzompa, quien murió el 26 de febrero de 2007, tras haber sido atacada sexualmente, y los señalados fueron elementos del Ejército Mexicano, sin embargo el gobierno de Felipe Calderón, quien era presidente de la República, determinó que había fallecido por un problema gastrointestinal.Por su parte, el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, expresó que juntos podemos hacer un mundo mejor ayudándonos, tendiéndonos la mano unos a otros no por dádivas, no por manejo del pobre.Pero tampoco se tiene que hacer desde las ideologías que hoy se manejan en nuestro país."Es el corazón del hermano ayudándolo con quién podemos construir un mundo más justo y fraterno".Añadió que ejemplos en la Sagrada Escritura sobre el amor al prójimo hay muchos, pero la decisión y convicción de hacerlo es de cada persona. Pero enfatizó que la ayuda debe ser sin esperar algo a cambio o con la intención de servirse de la persona a la que se le auxilia."Que el Señor nos conceda el testimonio de la viuda de Sarepta, quien compartió con alegría y no se agotaba de su tina la harina, ni en su vasija le faltó aceite. Juntos podemos hacer un mundo mejor".