Deberemos vigilar que candidatos no tengan nexos con crimen: MORENA

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) respaldó la firma del acuerdo “Veracruz por la Democracia 2021” y dejó en claro que se debe revisar con lupa que los aspirantes a contender en el proceso electoral no tengan ningún tipo de nexo con la delincuencia organizada.



El delegado de MORENA con funciones de presidente en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, expresó que la principal función de los dirigentes partidarios será garantizar que sus candidatos postulados no estén relacionados con grupos delincuenciales.



Por tanto, reiteró que se revisará con lupa, no sólo la aceptación de los candidatos entre la sociedad, sino que también que no haya alguna relación con bandas delictivas.



En este sentido, dijo que el proceso interno morenista ya comenzó y es la Comisión Nacional de Elecciones la encargada de revisar los perfiles y antecedentes de cada candidato, además, expuso que él como delegado nacional en Veracruz también envía una opinión de cada aspirante.



Por otra parte, se dijo respetuoso de la decisión de que no se hayan presentado los dirigentes estatales de PAN, PRI y PRD, ya que están en su derecho de opinar de manera distinta, sin embargo, se pronunció porque cumplan con postular candidatos ajenos a temas de señalamientos con bandas delictivas o cacicazgos.



Esteban Ramírez Zepeta dejó en claro que su participación como Delegado Nacional de MORENA en Veracruz es la de organizar al partido de cara al proceso electoral y no la de palomear candidatos, pues ello recaerá en la Comisión Nacional de Elecciones, quien determinará quiénes serán los ciudadanos que los representen en el proceso electoral.