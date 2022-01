Debido a la inseguridad, Coatzacoalcos cierra enero en el “ojo del huracán”

El alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, rechazó que las fuerzas del orden hayan bajado la guardia ante el homicidio de cinco personas durante el primer mes del año; sin embargo, reconoció que la reacción de indignación de la población está justificada, no sólo por estos hechos sino por otros delitos culposos, como el caso de un joven repartidor que fue arrollado por un automovilista."No se ha bajado la guardia en la ciudad, al contrario. La Guardia Nacional, la Marina y el Ejército Mexicano han estado muy pendientes de las actividades en Coatzacoalcos; ciertamente es lamentable la pérdida de la vida, también quiero apuntar que lamentablemente se presentó el accidente de un joven que repartía alimentos en la ciudad, lo que también contribuyó a una reacción indignada y justificada de la opinión pública. Por estos hechos de sangre, nosotros vamos a estar en coordinación, como lo hemos estado, con el Gobierno Federal y del Estado", dijo.Por otro lado, reconoció que la Policía Municipal sigue sin titular debido a que el Capitán Luis Enrique Barrios aún no ha llegado para tomar protesta, mencionando que será en este mes cuando finalmente llegue desde Morelos para lo correspondiente."Estamos en espera de que se presente quien habrá de ocupar el encargo de la dirección de Seguridad Pública Municipal, es inminente que estará aquí en los próximos días para retomar el tema pendiente de agenda, que seguro va a construir con las fuerzas de la ciudad", detalló Cruz Malpica.El Alcalde concluyó diciendo que, ante el incremento en temas de extorsión, no se ha tenido como tal una propuesta institucional sobre la creación de alguna célula especializada de combate a ese delito.