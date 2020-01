Debido a que no se ha vendido, el avión presidencial regresará a México: BANOBRAS

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, debido a que no ha podido vender el avión presidencial TP01, la aeronave de lujo regresará a territorio nacional para relanzar su venta o incluso no se descarta ponerlo en renta.



Desde diciembre de 2018, el avión presidencial se encuentra en un hangar de California, Estados Unidos, donde fue puesto a la venta con ayuda de una oficina de transparencia de Naciones Unidas.



Durante la conferencia de prensa mañanera del Presidente, Jorge Mendoza, director de BANOBRAS, dijo que en este periodo hubo varios interesados, con propuestas por encima del avalúo de 130 millones de dólares, pero no se pudieron concretar.



Por ello, el funcionario dijo que el avión “José María Morelos y Pavón” regresará a México para continuar su venta de manera individual, en conjunto e incluso no se descarga la posibilidad de renta.



El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya fracasado la venta de la aeronave, pues es un proceso complejo.



“No se quiso malbaratar, había compradores, pero al final no consiguieron financiamiento y pasa el tiempo, por eso tomamos esta decisión”.



El mandatario expresó que el avión regresará al hangar presidencial o a Santa Lucía, una vez que termine su etapa de certificación en California.



Al explicar que el avión será entregado a la Fuerza Aérea Mexicana, el presidente López Obrador dijo que una propuesta de vender 12 acciones a 12 empresas para que el costo sea menor y que éstas lo puedan usar para viajes de sus ejecutivos.