Debido a su crecimiento, Orizaba registra al menos 8 accidentes a la semana

Debido al crecimiento que ha tenido Orizaba y el parque vehicular, los accidentes se han incrementado y a la semana se registran ocho, de los cuales al menos tres corresponden a motociclistas, indicó Roberto Sandoval Velázquez, delegado de Tránsito.Reconoció que en la ciudad se requiere mejorar la circulación para prevenir que se presenten percances viales.Mencionó que, si bien es cierto que se tiene el programa Uno x Uno, que implica hacer algo total y ceder el paso, han visto que se confían los conductores y ven que pasa un vehículo y no frenan totalmente, sino que se siguen, y es ahí donde se han dado algunos choques.Respecto a los accidentes en motocicleta, mencionó que se han visto involucrados, principalmente, repartidores, ya que debido a que tienen que cumplir con un tiempo en sus entregas circulan a alta velocidad.Sobre las infracciones que se levantan a los motociclistas, comentó que son principalmente por ir sin casco, porque van más de dos personas a bordo y por no estar emplacada o carecer de otros documentos.Recordó que los motociclistas se rigen por el mismo reglamento que los automovilistas, ya que son un vehículo y deben ir por su carril, no a los costados, eso es un error y puede ser causa de accidentes, ya que los automovilistas tienen puntos ciegos y no los alcanzan a ver.