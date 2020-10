Debilitando órganos electorales, la 4T “teje retroceso brutal” en Veracruz

Las reformas electorales para el estado de Veracruz que ha impulsado el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) son graves, atentan contra la democracia y tienen la intención de debilitar las instituciones para facilitar la intervención en las elecciones, tal como se hacía en el pasado, afirmó el dirigente del partido Todos por Veracruz, Jesús Vásquez González.



Durante entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, el líder partidista del instituto de reciente creación, asentó que a pesar de que se aprobarán las reformas electorales morenistas, eso no garantiza que el partido en el poder mantenga el triunfo en las siguientes elecciones.



“Hay preocupación de todos los sectores, porque se está tejiendo un retroceso brutal, una lucha de la oposición, incluso donde estaban los que ahora lo proponen, ellos querían proteger que fuera respetado su voto y ahora lo eliminan”, dijo.



Sobre estas reformas previas al proceso electoral 2021 que inicia en enero, Jesús Vásquez señaló que en la primera reforma, los morenistas vendieron que por tema de austeridad recortarían prerrogativas al 50 por ciento a los partidos políticos, pero no mencionaban que también se eliminaban los consejos municipales del Organismo Público Local Electoral (OPLE), por lo que no habrá certeza en el conteo de votos, ya que no se llevará a cabo en los municipios, sino en la cabecera distrital, realizando traslados de paquetes electorales, lo que también pone en riesgo la elección.



Esa reforma, dijo, quitó certeza y certidumbre a la ciudadanía de su voto.



No obstante, lo más grave, es que este mismo jueves se aprobó una iniciativa que pretendía quitar al OPLE el monitoreo de candidatos y partidos políticos en medios de comunicación, aunque esta disposición terminó por retirarse del proyecto aprobado.



Sin embargo, sí se avaló que el OPLE se encargue del Programa de Resultados Preliminares (PREP), aunque también les recortaron recursos de su presupuesto, además, se eliminan los debates presenciales, habrá reciclaje de urnas y recortan presupuesto al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).



Vásquez González explicó que el Monitoreo de Medios surgió ante la necesidad de observar cuanto gastaban candidatos y partidos políticos en campañas para medios de comunicación y publicidad.



“Fue una lucha enorme, de varias décadas, donde se trataba de evitar que un partido político que tenía acceso a más dinero higuera un derroche innecesario en tiempos, bardas, públicas y que hubiera una contienda desigual”, dijo.



El tema de la fiscalización de recursos a partidos políticos llevó más de 30 años para que fuera constituido y ahora MORENA ya trae un derroche de millones de pesos, tan sólo en sus campañas internas, acusó el entrevistado.



Este tipo de acciones se podían seguir de oficio por parte del órgano electoral, pero si se aprueba la iniciativa presentada por la diputada Mónica Robles, ya no lo podrán hacer.



“Lo que están generando en que no se pueda controlar cuanto se gasta y gasta más el que tienes más; pero esto no significa que vayan a ganar, esto significa que habrá que luchar más”, dijo.



Por otra parte, Jesús Vásquez mencionó que con esta misma iniciativa, le dan al OPLE la obligación de realizar el PREP, cuando tanto el OPLE como el INE, tienen más de 20 años que no realizan uno y para ellos contrataban empresas externas dedicadas y certificadas para este trabajo.



“A la par de que le generan la obligación de hacer el PREP, le quitan recursos, así que ahora no solo lo tendrá que hacer, sino que lo hará pero con menos dinero”.



El riesgo es, que el PREP se manipule, que no se haga de manera adecuada, que el sistema se caiga en el último momento y que el resultado sea otro, sentenció Jesús Vásquez.



De igual modo, criticó que esta misma reforma pretenda eliminar los debates presenciales y propongan debates virtuales.



“Tú y yo estamos en este momento con todas las medidas de protección, no se ve, pero entre tú y yo hay un plástico y estamos platicando en una entrevista, hay condiciones para poder hacer un debate público; pero ellos no quieren salir a debates para no exhibir en muchos casos, la poca o la nula preparación de sus candidatos”.



Agregó que aunque se transmitan por redes sociales e Internet, no en todo Veracruz hay acceso a ello, además de que consideró que no es lo mismo un debate de frente, que a través de un monitor, donde habrá un asesor que les dirá exactamente qué decir.



El reciclaje de la paquetería electoral es otra trampa, con la cual se pretende utilizar paquetes ya utilizados en otras elecciones y que ya fueron abiertos, por lo que nada garantizará que en esta elección, no hayan sido violentados antes del conteo, “todo con el discurso engañoso del ahorro”.



Para finalizar, el dirigente de Todos por Veracruz, reprobó que también se haga un recorte presupuestal al Tribunal Electoral de Veracruz, puesto que tendrá que despedir personal, justo cuando tendrán mayor carga de trabajo, en una elección tan completa como la del 2021.



“Al debilitar las instituciones, se facilita que pueda hacer una intervención en las elecciones, tal como se hacía en el pasado”, aseveró Vásquez González.