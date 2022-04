Deciden mudar instalación médica de región Potrero Nuevo; pobladores se molestan

Gran preocupación y molestia genera en las comunidades de Tepetates y Potrero Nuevo, la decisión del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria, el doctor Francisco Pimienta, al determinar que todo el servicio de médicos, enfermeras y auxiliares de que han laborado y brindado atención a la ciudadanía de las localidades Guadalupe Victoria y Tepetates pertenecientes a este municipio, puesto que en vez de cambiar y tramitar la clave de la Casa de Salud y subirla a Centro de Salud, todo el personal se irá a la localidad del Pital y se le asignará un espacio en el Centro de Salud de la zona.Ante la súbita decisión, la ciudadana de las comunidades afectadas han comenzado a realizar juntas para exigir al Secretario de Salud y al Gobernador del Estado que den marcha atrás a esta idea, pues consideran que a todos los municipios que no son morenistas y que no han decidido dejar el color que los llevó a llegar a ganar la Presidencia Municipal, les han quitado las ambulancias y han reducido no solo los servicios de Salud, sino también les han clausurado los Basureros Municipales, como en el caso de San Rafael.Ante este situación, la ciudadanía se está poniendo de acuerdo para decidir qué acciones tomarán en próximas horas, ya que el traslado hacia El Pital para recibir atención médica afectará severamente la economía de los pobladores; además, tanto en Guadalupe Victoria como en Tepetates, solo dos veces por día pasa un autobús que puede llevar a la localidad El Pital.¿A qué nos orilla el Doctor Pimienta? Si el problema es obtener la Clave para que la Casa de Salud sea tomada en cuenta como Centro de Salud ¿Por qué no hacer la promoción para que se logre este cambio en documentación? ¿Será que al Jefe de la Jurisdicción le dieron la orden por parte de gobernación, de quitarle servicios a este municipio y con ello poner en riesgo la salud de los ciudadanos de Tepetates y Guadalupe Victoria?”, cuestionan los afectados.