Decir que accidentes en Metro de CDMX son sabotaje es irresponsabilidad, critica senadora

Tras los señalamientos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sobre que los accidentes en el metro de la ciudad en días pasados se podrían deber a un posible sabotaje, la senadora Indira Rosales calificó esto como una irresponsabilidad ante dicha situación.“A mí me parece muy irresponsable el que salgan a echar culpas, hablar de que pudiera ser un sabotaje, etcétera; finalmente son miles de personas que en la Ciudad de México se suben todos los días al Metro y que aparentemente ya no tienen ninguna seguridad”, dijo.Asimismo, refirió que esto sería ocasionado por la falta de mantenimiento, descartando así que se trate de un sabotaje debido a la seguridad que en días pasados se ha desplegado para custodiar las instalaciones.“Me parece que acaba de haber un accidente una vez más en las últimas 48 horas y ya se encontraban ahí más de 6 mil elementos de la Guardia Nacional, custodiando. Yo creo que tenemos que aceptar que al metro de la Ciudad de México le falta mantenimiento”.Rosales señaló los descuidos de los trabajadores como posiblemente responsables de las fallas en el metro, mismas que habrían ocasionado la muerte de una joven y múltiples heridos.“Es una falta de mantenimiento que no data únicamente de esta administración sino que ya se trae de varios años, pero tenemos que asumir que se le tienen que invertir recursos y se tiene castigar a que los que no están en este momento realizando su trabajo”, concluyó.