Decisión de ampliar Presidencia de Arturo Zaldívar es asunto político: Abogado

La ampliación de 2 años del mandato del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, es un atentado y un atropello a la independencia del Poder Judicial de la Federación, afirmó el presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, Gilberto Farías Morales.



Señaló que la acción que se aprobó por mayoría en el Senado de la República para modificar el artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial inconstitucional, por ello, apeló a los diputados federales para que no ratifiquen este precepto.



"Nosotros consideramos que es un atentado al estado de Derecho, un atentado a la autonomía y a la independencia del Poder Judicial de la Federación, el artículo 97 de la Constitución General de la República establece que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá elegir al presidente por un periodo de 4 años y el mismo precepto legal cita que no puede haber reelección; por lo tanto, de aprobarse por la Cámara de Diputados, la ley orgánica del Poder Judicial sería inconstitucional".



Afirmó que el mismo Consejo de la Judicatura Federal se deslinda de esta ampliación, por lo tanto, la determinación de los senadores se interpreta con fines meramente políticos.



El abogado consideró que no se trata de desconocimiento de la ley por parte de los representantes del Senado, sino por los tiempos y la política.



"Estamos en tiempos políticos, esto tiene que ver más con el tema político que con desconocimiento".



Finalmente, confía en que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, se negará a aceptar esta inconstitucionalidad.



"Lo tenemos como un hombre de constitucionalidad, honesto (...) por lo tanto no creemos que él vaya a aceptar ese punto", finalizó.