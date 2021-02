Declina aspirante a precandidato a la alcaldía por MORENA en Fortín

El precandidato a la alcaldía por MORENA, Alejandro Sota Huesca anunció su renuncia a esta aspiración política, tras afirmar que en ese partido no hay las condiciones para que se dé una competencia interna y ganada, toda vez que hay un manoseo que hace imposible una elección con legalidad.



El entrevistado afirmó que no es un berrinche, pero lamentablemente no la elección interna es "un circo" en donde no hay democracia y no existen las buenas decisiones políticas.



"Será una elección de estado, el gobierno estatal es el que decide quién se quedará como candidato, hay imposición desde el gobierno".



En este sentido dijo que el pueblo está harto y cansado y no se hace valer la democracia.



"Hay una mafia del poder peor de lo que era antes, el pueblo pone y el pueblo quita, no es posible lo que quieren hacer en MORENA".



Sumamente molesto dijo que está muy decepcionado de este partido político por lo que buscará la manera de continuar con sus aspiraciones por el bien de su municipio donde ha invertido pues confía en que las cosas cambien.