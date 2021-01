Declina Jaime Ronzón a candidatura a la alcaldía de Coatepec por el PAN

El ciudadano, Jaime Ronzón Díaz, quien buscaba la candidatura a la alcaldía de Coatepec por el Partido Acción Nacional (PAN) declinó en su búsqueda por esta postulación.



A través de sus redes sociales, dio a conocer que los miembros activos que lo apoyaron con sus firmas para su registro, fueron víctimas de presiones e intimidaciones fuera y al interior de sus centros de trabajo.



“Con planilla armada y con 33 firmas para el registro, me comunicaron las presiones e intimidaciones que recibían miembros activos del partido, al grado de pedirles foto de su voto el día del proceso interno”, mencionó.



El ex titular de SIPINNA en la actual administración, lamentó estas prácticas “deshonestas”, aunque aclaró que no se trata del partido sino de aquellos que se sienten dueños del PAN en el pueblo mágico.



“Esto es una práctica deshonesta y me deja desconcertado, siendo que apoyé en su momento a quienes hoy ostentan el poder y en esas ocasiones me buscaron con humildad. Hoy están enfermos de poder en total desmesura, desconozco y repruebo sus prácticas a las que ellos criticaban hace apenas unos años en otros partidos políticos”, detalló.



Dejó en claro que no buscará la candidatura en otros partidos y además indicó que regresará las firmas de quienes lo apoyaron, así como la documentación para la conformación de la planilla.



“Ya habrá otra oportunidad de participar, el problema ahora no es Acción Nacional sino quienes se sienten dueños de él en Coatepec”, finalizó.