Decretan prisión preventiva a presuntos asaltantes de cuentahabiente de Santander

Los tres imputados de haber participado en varios asaltos a cuentahabientes en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, entre ellos al agraviado de Plaza Las Palmas de una sucursal de Santander en Boca del Río, fueron llevados este lunes por la tarde a su audiencia de control en los juzgados del fraccionamiento Vista Mar, donde les dieron prisión preventiva oficiosa.



Ellos fueron identificados como Alejandro "N", de 42 años de edad, Ángel “N”, de 23 años de edad y Javier “N”, de 20 años de edad.



En un fuerte operativo realizado por detectives de la Policía Ministerial de Veracruz, los imputados fueron llevados ante el juez de control en el inmueble localizado en la avenida Giménez Sur.



Incluso ahí, el abogado defensor de oficio confirmó que ninguno de los tres imputados tiene algún vínculo, relación o parentesco con la cajera del banco Santander, a quien señalaban como cómplice en el robo de 76 mil pesos en agravio del señor Daniel S. C.



El propio banco Santander dio a conocer un comunicado donde sostiene que su empleada no participó en ese robo y no tiene relación o parentesco con los ahora procesados.



La audiencia fue para legalizar la detención y vincularlos a proceso, decretándoles prisión preventiva oficiosa.



Dichas personas fueron capturadas sobre la avenida Madre Selva de la colonia Dos Caminos, en la ciudad de Veracruz, el pasado sábado en un operativo de las diversas corporaciones de seguridad.



A dichas personas les aseguraron un arma de fuego, calibre 9 milímetros y envoltorios con presunta marihuana.



Al verificar el estatus de los sospechosos, les fue indicado que tenían pendientes oficios de investigación con la FGE, dándole vista al fiscal federal de la delegación de la FGR por el arma de fuego incautada y la droga.



Los imputados fueron escoltados por los agentes para trasladarlos a sus instalaciones para que rindieran declaraciones.



Dichos sujetos estaban involucrados en asaltos la conurbación de Veracruz y Boca del Río, a cuentahabientes de sucursales bancarias, entre ellas a la sucursal de Santander de Plaza Las Palmas, en Boca del Río, donde se apoderaron de 76 mil pesos en efectivo, tras seguir al agraviado y quitárselo a cachazos, cuando llegaba a su casa en el Infonavit Las Vegas en taxi acompañado de su esposa e hijo.