Decreto Presidencial sobre medidas urgentes ante pandemia entra en vigor este viernes

Ante la crisis económica, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrados emitió un Decreto en el cual establece la aplicación de medidas urgentes y categóricas, entre las que destacan que no se despedirá a ningún trabajador de la administración pública federal; la reducción voluntaria y progresiva del 25% del salario de altos funcionarios públicos; y el no ejercicio del 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros.



También cancela 10 Subsecretarías y se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos; y se extenderá hasta el 1 de agosto la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia del Coronavirus.



Manifestó que las medidas se adoptan con los criterios de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia que rigen a su Gobierno y ante la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda afecta al país.



La medida entra en vigor este viernes y estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre, misma que se convertirá en una iniciativa de Ley que envió a la Cámara de Diputados con carácter de estudio prioritario y, en su caso, de aprobación inmediata.



Aseguró que no se afectarán los 38 programas sociales prioritarios, entre ellos, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad; Sembrando Vida; Jóvenes Construyendo el Futuro; Becas Benito Juárez; y Atención Médica y Medicamentos Gratuitos.



Aseveró que se aplicará la Ley Federal de Austeridad Republicana de manera rigurosa; y tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional, y las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.



El titular del Poder Ejecutivo federal aseguró que la eficiencia, honestidad y austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos.



Asimismo, se otorgarán 3 millones de créditos a personas y a pequeñas empresas familiares, y se crearán 2 millones de empleos, lo cual hará posible proteger a 25 millones de familias mexicanas, al 70% de los hogares de la república, donde habitan los más pobres y la mayoría de los integrantes de las clases medias del país.



Todo ello, dijo, sin aumentar el precio de los combustibles, sin aumentar impuestos o crear impuestos nuevos y sin endeudar al país



Determinó que permanezcan cerradas la mitad de las oficinas, con excepción de las que atiendan de manera directa al público o aquéllas que son esenciales para el bienestar del pueblo. En este periodo, se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario, con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas e inmuebles, entre otros ahorros.



Mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dispondrá de los recursos necesarios para cumplir cabalmente con la entrega de participaciones federales a los estados, el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública. No se podrá utilizar sin autorización de SHCP recursos de fondos o fideicomisos creados por acuerdo o decreto del Poder Ejecutivo.



“Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, económica o de cualquier otra índole, siempre y cuando no se permita la corrupción, se fortalezcan valores y principios como el humanismo y se gobierne para y con el pueblo. Estas medidas aplican para todo el Poder Ejecutivo federal, es decir, incluyen a organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos”, aseveró.