Defender la vida y la familia es defender la civilización

Se impuso un ambiente de silencio, respeto y reflexión mientras la comunidad cristiana escuchaba la respuesta de Jesús, en el santo evangelio, a la pregunta que los fariseos le hacían acerca del divorcio. Algunos hermanos distraídos, otros haciendo ruido, pero -como si alguien les hubiera llamado la atención- de repente reinó el silencio mientras Jesús se explayaba en su respuesta.Se sentía la admiración ante la respuesta clara, valiente y definitiva de Jesús, aunque quizá el suspenso que se creó entre la pregunta y la respuesta abrigaba ingenuamente una contestación distinta a la que de hecho conocemos, como si el evangelio de Jesús hubiera cambiado y se aplicara de manera diferente para los tiempos que corren.No hay forma de esconderse y esquivar una palabra exigente ante las dificultades que hay en nuestras familias y comunidades para salvaguardar, a pesar de todo, la santidad del sacramento del matrimonio. Es como si en el fondo estuviéramos pensando en nuestros fracasos, dificultades, crisis y rupturas mientras Jesús hablaba del matrimonio, remontándose a los orígenes, a lo que Dios estableció desde el principio.Resulta del todo sorprendente que después de una enseñanza exigente donde Jesús rechaza el divorcio y habla abiertamente en contra del adulterio, termine su intervención hablando de los niños y poniéndolos como ejemplo para alcanzar el reino de los cielos. No es una cuestión marginal, sino que forma parte de su misma enseñanza; no son dos temas diferentes -el del divorcio y el de los niños- sino que son temas que se corresponden y cuando no los separamos llegamos a reconocer la sabiduría de esta enseñanza.Yo intuía las resistencias y los escándalos que en nuestros tiempos provoca la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio, de acuerdo a las modas y a las ideologías que se imponen en nuestra sociedad. Me venían a la mente los diversos planteamientos y posturas que se contraponen a la enseñanza de Jesús para rechazarla o rebajar su alcance. Recordaba, por lo menos, los siguientes.Decir, por ejemplo, en estos tiempos que el matrimonio es para toda la vida suscita escándalo, desconcierto y resistencias. La actitud, más bien, es “casarnos y ver cómo nos va, si nos entendemos adelante y si no cada quien para su casa”.Recordar, promover y defender que el matrimonio es única y exclusivamente entre un hombre y una mujer genera escándalo, polémica y resistencias porque la ideología de género impone su postura manejando las instituciones y alegando “discriminación” si no se reconocen como “matrimonio” las uniones entre personas del mismo sexo.Exhortar a los matrimonios para que se abran a la vida y acepten los hijos que Dios les dé resulta en algunos casos escandaloso y anacrónico, porque reina el hedonismo y la tendencia a la comodidad, privilegiando más las cosas materiales y los lujos que se dejarían de tener por la llegada de un hijo. Sobre este mismo tema se ve al hijo como un derecho y se deja de ver como un don de Dios.Proponer los métodos naturales para la regulación de la natalidad en el matrimonio y como parte fundamental del ideal de paternidad responsable parece escandaloso y anticuado, ante la mentalidad utilitarista y anticonceptiva que persiste y sobre todo ante las políticas públicas que imponen medidas anticonceptivas de manera indiscriminada.Decir que hay que perdonar y donarse en el matrimonio resulta escandaloso y desfasado porque se alegan una serie de privilegios y derechos que se erigen desde la soberbia y el orgullo para cerrarse por completo a la necesidad de entender y potenciar nuestra naturaleza humana, abriéndose al poder de la gracia de Dios para comprender, esperar, perdonar y promover a la persona amada.Por el momento me limito a señalar estas resistencias y posturas siendo consciente que faltan otras. Pero después de recordar estas resistencias a la enseñanza de Jesús comprendí mejor por qué al final de un tema complejo Jesús habla de los niños.Se necesita hacerse como niños y adoptar una actitud de niños para no perder la capacidad de asombro y abrirnos con confianza, docilidad y esperanza a un tema que requiere la pureza de nuestro corazón. Las ideologías modernas contra el matrimonio y la familia han endurecido el corazón y han exaltado más el egoísmo, el libertinaje y la comodidad que el amor que lo puede todo, que lo disculpa todo, que lo transforma todo.Vemos con tristeza cómo se desprecia y se rebaja la enseñanza de Jesús o cómo incluso se llega a combatir un tema fundamental para la vida y el futuro de la sociedad. Combatiendo, de esta forma, el matrimonio y la familia se han provocado rupturas, infelicidad y sufrimiento en los matrimonios y sobre todo en la vida de los hijos.Creerse dioses jugando a reinventar la esencia y el sentido de la vida seguirá provocando la descomposición y el desequilibrio que estamos padeciendo. Sentirnos con el derecho y el poder de desconocer las bases metafísicas de la vida y hasta las mismas evidencias científicas seguirá activando más alarmas y provocando el retroceso y la decadencia que ensombrecen nuestros tiempos.Por eso Jesús habló de los niños cuando le preguntaron sobre un tema fundamental para la vida y la sociedad. Nos toca hacernos como niños recuperando esta exquisita capacidad que los niños tienen para contemplar y asombrarse de los maravillosos designios de Dios.Estamos frente a una lucha difícil donde se siente la presión y la descalificación ideológica, pero convencidos de la belleza del matrimonio y la familia. Como decía el Cardenal Piacenza: «Un día el mundo agradecerá a la Iglesia por haber defendido sin temores ni compromisos la vida y la familia, y con ellas la civilización».