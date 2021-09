Defenderemos la vida en Veracruz, pero "tendencia es clara" en Suprema Corte: PAN

Los diputados del PAN en el Congreso del Estado ya no procederían en contra de la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la entidad, tal y como anunciaron tras la reforma al Código Penal en la materia.Lo anterior a partir de los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las acciones de inconstitucionalidad en torno al aborto en las legislaciones de Coahuila y Sinaloa.“Lo que ha sucedido en la Suprema Corte de Justicia (…) nos da una idea muy clara de hacia dónde están caminando todas estas reformas”, dijo el coordinador de los diputados locales del PAN, Omar Miranda.En entrevista previa a la votación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que terminó por declarar inconstitucional la penalización del aborto , por lo que el criterio es ahora obligatorio para todos los jueces del país, el legislador del PAN reconoció que este contexto vuelve complicado impugnar la reforma en la entidad.Cabe recordar que el pasado 20 de julio, la mayoría de los diputados del Congreso local aprobaron que Veracruz fuese el cuarto estado del país en permitir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación modificando el Código Penal.Durante la sesión diputados del PAN, incluyendo legisladores de MORENA y de otras fracciones, manifestaron su rechazo a la propuesta a los artículos 149, 150, 151, 153 y 154, y que deroga el artículo 152 de dicho ordenamiento.El Diputado reiteró que el PAN por tema ideológico siempre estará en defensa de la vida, sin embargo, los fallos de la Suprema Corte de Justicia son en el sentido de la Interrupción Legal del Embarazo.“Nosotros, antes que nada y sobre todo más allá de la ideología, lo que nosotros estamos pretendiendo y nuestra convicción es el respecto irrestricto a las leyes y a lo que las altas magistraturas propongan o emitan en cualquiera de los casos”.Reconoció que ante este tipo de resolutivos del máximo tribunal podría ser que ya no impugnen la reforma avalada en Veracruz.“La tendencia pues para nosotros es clara, sin embargo, eso no impide y no cesa en nuestra convicción, en nuestro ánimo de poder preservar siempre y en todo momento la vida.“Sin embargo, la realidad que hoy encontramos es muy clara, muy evidente y tendremos que estar esperando que resuelve en definitiva la Suprema Corte de Justicia (…), nos daría una indicación clara de qué es lo que podemos hacer”, explicó Miranda Romero.