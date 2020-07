Defensa de exdiputado Erik Iván “N” acusa irregularidades en proceso y jueces a modo

Abogados y familiares del exdiputado local por el distrito de Alto Lucero, Erik Iván “N”, denunciaron violaciones a los derechos del exlegislador, hoy preso, irregularidades en el proceso y jueces a modo en el caso.



De acuerdo al representante legal, Miguel Ángel Hernández Domínguez, la audiencia para el caso se debía realizar este día (jueves) y, sin aviso, se pensaba llevar a cabo ayer miércoles.



"Esto viola los derechos a Erik "N" de la debida defensa, igual que al debido proceso, ya que nosotros solicitamos el término constitucional de las 72 horas duplicado a 144 horas. La audiencia estaba programada para hoy a las 10 y se programó para el día de ayer sin aviso. Cuando al señor le avisan que tenía que acudir a audiencia nos hace una llamada de los teléfonos de caseta que hay ahí, es como nos enteramos 40 minutos antes y acudimos a la audiencia".



También destacó que Erik Iván "N" nunca fue detenido con base a una orden de aprehensión girada en su contra, sino que se presentó de manera voluntaria al juzgado.



"En fecha 20 de julio, él hizo la petición a la jueza Mónica Segovia para fijar fecha, porque él tenía la intención acudir al llamado por los delitos de ejercicio indebido o abandono del servicio público. Al llegar a la audiencia de medidas cautelares, nos dejó ver que ya no iba a haber una parcialidad, desde la imposición de esa medida cautelar exagerada, la cual es la de prisión preventiva justificada".



Argumentó que existen todos los elementos necesarios para que el exdiputado este libre, los cuales le fueron rechazados por la Juez.



"Existiendo todos los argumentos necesarios para que el señor Erik Iván ‘N’, obtuviera su libertad a través de su derecho que es la salida alterna y la determinación de un proceso por delitos que no son graves, es que hoy permanece privado de su libertad en internado en el penal de Pacho Viejo, negándose la suspensión provisional. Es diabético e hipertenso y persona vulnerable por la pandemia. Teniendo todos estos argumentos, todo fue negado por la juez", expuso.



Además, Carlos García, también abogado de Aguilar López, lamentó que existan algunos jueces a modo y fuera del marco de la Ley.



"¿Cómo es posible que el ciudadano Erik, por delitos no graves esté recluido en el penal de Pacho Viejo, cuando ayer Lozoya se encuentra en libertad con un brazalete electrónico, y Erik, entregando su pasaporte, siendo persona vulnerable, esté recluido? ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo se haga una investigación tan ardua, mal armada? Nos encontramos con jueces a modo, en el sistema federal realmente hay jueces que le hacen honor a su cargo. Aquí nos encontramos con jueces que decepcionan, no son todos, son algunos que empañan la impartición de justicia".



Añadió que tras la audiencia se optó por la suspensión condicional del proceso que “no quiere decir que Aguilar López sea culpable, sino que es la salida más rápida para que él recobre su libertad; solicitaremos una nueva audiencia", dijo.



Es preciso recordar que el exdiputado Erik Iván Aguilar López fue detenido por agentes ministeriales que ejecutaron en su contra una orden de aprehensión por los delitos de abuso de autoridad, uso indebido del ejercicio público, resistencia de particulares y desobediencia.



Lo anterior, tras señalarlo de “robarse” un cadáver en Alto Lucero, luego de que fuera a apoyar a la familia de un amigo que había sufrido un accidente vial y donde acusó la omisión de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar los trámites de rigor tras su muerte.