Defensa de José Manuel “N” interpone amparo ante juez federal contra la vinculación a proceso

La defensa del exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, José Manuel “N”, interpuso un amparo ante un juez federal contra la vinculación a proceso del académico y político veracruzano, ya que no creen en la justicia de Veracruz.Esto lo afirmó este martes el senador y presidente de la JUCOPO en la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México.Cabe recordar que el 28 de diciembre de 2021 el juez de control, Francisco Reyes Contreras, dictó prisión preventiva oficiosa de un año y 3 meses de investigación complementaria a José Manuel “N” por su probable participación en el homicidio del excandidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio Tovar.El juez determinó como idóneos y pertinentes las pruebas que aportó la Fiscalía por la presunta responsabilidad del líder del partido Movimiento Ciudadano en Veracruz en el delito de homicidio doloso calificado, dentro del proceso penal 414/2021.Monreal Ávila reiteró que la detención de su excolaborador es un asunto político, ya que la acusación se base en una denuncia anónima al 911 y de la denuncia que el papá y la esposa de la víctima interpusieron en contra de quien resulte responsable.“Pero no hay ninguna prueba, testimonio o algún indicio que lo vincule con el homicidio”, acusó Monreal Ávila, quien insistió en que será la justicia federal la que por la vía institucional pueda reponer “esta grave desviación de justicia (…).“Estoy enterado, porque he estado hablando con su familia, que ya se interpuso un amparo indirecto contra la sujeción a proceso, contra la vinculación a proceso, no se acudió, me dieron ellos, a apelar en el Tribunal local porque es lo mismo, tendría el mismo resultado, ellos no tienen confianza en la justicia local, por eso acudieron a la justicia federal”, explicó el senador de MORENA.