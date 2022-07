Defensa de Pasiano descarta solicitar que Gobernador declare en su juicio

Ni la defensa legal, ni el propio Alcalde electo de Jesús Carranza, Pasiano Rueda Canseco, vinculado a proceso por "narcomenudeo", contemplan solicitar que se cite a declarar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por las declaraciones emitidas en medios de comunicación en las que aseguró que la delincuencia organizada financió campañas políticas de ex candidatos en el sur del Estado.En conferencia de prensa y al mostrar un oficio firmado por el excontendiente dirigido al mandatario veracruzano, el abogado Arturo Nicolás Baltazar aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE), está tratando de involucrarlo "dolosamente" en la investigación de su caso, luego de que se presentaran notas periodística como pruebas para demostrar los supuestos vínculos del petista con grupos al margen de la Ley."Señalar que el ingeniero Pasiano “N” en este momento está procesado por narcomenudeo, y se lo hicimos saber al juez supuestamente por poseer 10 bolsitas de mariguana, es el delito que se le atribuye. El ingeniero me pidió enfatizar que no es su intención, ni la de esta defensa, citar a declarar al Gobernador al proceso penal porque creemos que lo están involucrando dolosamente en una investigación que se basa en estos datos de prueba", expuso.Reiteró que los datos de prueba que se aportaron en la audiencia, en la que el juez de control de Acayucan, Tirso Hernández Ayala, le impuso prisión preventiva de tres meses mientras se realizan las investigaciones complementarias, son un oficio al director de la Unidad de Análisis de Información de la FGE en el que pide que se informe qué grupo delincuencial opera al sur, particularmente en el municipio de Jesús Carranza."No se presentó en la audiencia algún informe de la policía o de la DEA que lo relacionara con grupos de delincuencia organizada (...) en esta nota el gobernador dice que se tiene que investigar precedido de una denuncia, no hace un señalamiento contra Pasiano “N” ", abundó Nicolás Baltazar.Apuntó que aunque se refutaron esas pruebas, ya que no se mencionaba que Rueda Canseco tenía relación con algún grupo delincuencial, el juez de control con el sólo indicio decretó la medida cautelar y decidió mantenerlo en la cárcel."En ninguna de esas notas se me dio a Pasiano (...) El único dato en el que se le mencionaba consistía en una nota (periodística) con el título 'Denuncia Cuitláhuac García que el jefe de plaza de la Familia Michoacana financió campañas en elecciones de Veracruz'", externó el litigante.En la carta enviada por el Alcalde electo al titular del Ejecutivo estatal, se reafirma que no tiene la intención de solicitar que declare ante el juez porque a su decir, sólo lo están tratando de involucrar en el proceso "para justificar una lamentable injusticia".