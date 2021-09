Defensa de Yolli “N” niega errores pero Juez federal los exhibió en sentencia

Los defensores de la ex titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Yolli “N”, representados por Carpinteiro & Lascano Abogados S. C., niegan haber cometido errores que derivaron en la improcedencia del Juicio de Amparo 268/2021, sin embargo, fueron exhibidos en la sentencia emitida por el Juez Segundo de Distrito en Veracruz.Como se informó el pasado 3 de septiembre del año en curso, un Juez Federal decidió negar un amparo a la ex titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Yolli “N”, a través del cual pretendía lograr la suspensión condicional de uno de los procesos penales que se siguen en su contra, que han mantenido a la exfuncionaria privada de su libertad desde el 26 de marzo de 2020.Al respecto, dentro del expediente 268/2021, el Juez Federal manifestó que debía negarse el amparo, pues la defensa legal de Yolli “N”, de manera indebida, no agotó el recurso de apelación de manera previa a interponer el juicio de amparo, pues las resoluciones que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso están contempladas dentro de las resoluciones apelables por el Código Nacional de Procedimientos Penales.En la sentencia, que se publica para desmentir lo aseverado por los defensores del bufete Carpinteiro & Lascano Abogados S. C., el Juez Federal señaló que “se concluye, respetuosamente, que este juicio de amparo indirecto es improcedente, debido a que la parte promovente no agotó el recurso de apelación previsto en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual resulta idóneo para anular o modificar la resolución del 9 de marzo de 2021 dictada en el proceso penal de origen”.Es decir, como consecuencia de un error de la defensa, quienes deberían saber que lo procedente para impugnar la negativa de suspensión condicional del proceso es el recurso de apelación, el Juez Federal dejó sin analizar el fondo del asunto y determinó su sobreseimiento.Para intentar desvirtuar lo publicado, Carpinteiro & Lascano Abogados S. C. hacen alusión a juicios de amparo que nada tienen que ver con lo informado, como aquellos en los que impugnó la medida cautelar de prisión preventiva, aseverando que “es la irregular actuación de jueces y magistrados lo que mantiene a Yolli en reclusión”. Asimismo, señalan que “no es por error de la defensa que Yolli no ha obtenido su libertad, sino porque se está usando todo un aparato y poder en su contra”.Sin embargo, esas consideraciones subjetivas y personales, en nada desmienten lo informado por AlCalorPolitico.com, es decir, que el Juez Segundo de Distrito, en la sentencia del Juicio de Amparo 268/2021, consideró improcedente lo planteado por Yolli “N” como consecuencia de una omisión imputable a sus defensores, específicamente, porque Carpinteiro & Lascano Abogados S. C. no agotó el recurso de apelación previo a la interposición del juicio de amparo, por lo que éste fue desechado.Cabe mencionar que este medio de comunicación siempre da cumplimiento al derecho de réplica, tal como lo indica el artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos; en esta ocasión, respondemos a ella con aclaraciones y argumentos, porque dicha réplica no alude a la información difundida, la cual es veraz y se encuentra sustentada en la sentencia publicada.