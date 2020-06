Defensa del medio ambiente es parte de la política del Gobierno Federal: AMLO

La defensa del medio ambiente es parte de la política del Gobierno Federal y también del Gobierno de Veracruz, aseguró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al referir que en el país se implementa un programa de reforestación único.



“No hay en el mundo un programa de reforestación de esas dimensiones en el mundo, en ningún lado, hoy día”, asentó.



Al primer mandatario del país se le cuestionó sobre las políticas federales que se implementan para acabar con la deforestación en el Pico de Orizaba, en el Cofre de Perote y en la zona de Los Tuxtlas en Veracruz.



Al respecto, señaló que su administración trabaja por el desarrollo pero sin afectar el medio ambiente y el desarrollo sustentable.



Incluso, aseguró que el Gobierno ya no otorga permisos para acciones que afectan al ecosistema.



“Y donde hay tala inmoderada o se contaminan ríos, se actúa. Ya no es el tiempo de antes, que se daban permisos para cometer cualquier tipo de afectación al medio ambiente; por ejemplo, lo de las minas, todo eso ya está detenido, no se permite el maíz transgénico, se cuidan los bosques”.



En este sentido, recordó que se están plantando en Veracruz alrededor de 150 mil hectáreas de árboles maderables y en el país un millón de hectáreas.



“Nunca en la historia del país se había aplicado un programa así de plantar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables y se está dando trabajo a más de 400 mil campesinos, sembradores”, puntualizó López Obrador.



Para finalizar, el Presidente de la República reiteró que su administración cuida el medio ambiente y recordó que antes por la corrupción hacían lo que querían y había impunidad, “ahora es distinto, tanto en Veracruz como en el país”.