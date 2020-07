Deficiente servicio de internet dificulta educación en la sierra de Zongolica

Por las deficiencias en el servicio de internet en los municipios de la Sierra de Zongolica, los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato son los más perjudicados con el sistema de enseñanza virtual que imparte la Secretaría de Educación.



Para fortuna de los escolares, la Secretaría de Educación de Veracruz envió material didáctico para que los alumnos de esta zona finalizaran el ciclo educativo 2019-2020.



El alcalde de Astacinga, Antonio Ramírez Itehua, agradeció al Gobierno del Estado que haya implementado esta estrategia para mandarle material a los alumnos, también a los profesores que se esfuerzan en venir entregarles ese paquete de herramientas para trabajar en casa, pero el internet es bastante deficiente.



Comentó que hay comunidades donde no se tiene buena recepción de señal y esto complica la situación.



Asimismo, recalcó que, aunque los padres de familia tienen a sus hijos en la escuela, por razones de trabajo, no están al pendiente de su educación.



"Si cuando asisten normalmente a la escuela por alguna circunstancia, es complicado, ahorita que todo es por internet la situación es peor", señaló.



Reconoció a los maestros que imparten clases en las escuelas de este municipio, pues hacen un esfuerzo por la constante comunicación que mantienen con sus alumnos y padres de familia, porque están revisando la tarea, con el envío de las evidencias.



Reiteró que en este municipio afecta mucho la baja señal de internet, porque no funciona bien y esto afecta para la enseñanza.



En cuanto a la infraestructura educativa, desglosó que cuentan con una escuela de educación inicial, 13 centros preescolares, 14 primarias, un albergue, 4 secundarias y un bachillerato.



“Con todos los problemas tecnológicos, pero gracias al apoyo del Gobierno del Estado se sacó adelante el ciclo escolar 2019-2020”, finalizó.