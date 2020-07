Defiende Ahued labor en Aduanas; combatí corrupción “no por orden, sino por formación”

Desde el Senado de la República, el parlamentario Ricardo Ahued Bardahuil, aseguró a sus homólogos que no los defraudó cuando votaron por unanimidad para otorgarle el encargo de Director de Aduanas, donde actuó con responsabilidad y sin caer en actos de corrupción.



Durante su participación en el pleno, por primera vez, Ricardo Ahued se refirió a la labor que realizó mientras estuvo en el encargo, por el cual pidió licencia en el Senado y aseguró que no combatió la corrupción por orden presidencial, si no por formación.



“Más allá que me haya invitado el ejecutivo y que me haya pedido combatir la corrupción, a mi me queda claro que la corrupción no se combate ni por ordenamiento presidencial, ni por partido político ni por religión, es por educación, es por formación”.



De este modo, dijo, llegó a Aduanas con el riesgo personal y físico que conlleva ese lugar, pero también con el carácter y la moral para no caer en actos de corrupción.



Y es que reveló que hay cantidades importantes que rondan alrededor del que ocupa ese cargo, por lo que se necesita mucho carácter y una moral muy alta para no caer en actos de corrupción.



“Y créanme que esto no te lo enseña ningún partido ni lo dan por instrucción, lo mamas en casa y yo lo mamé muy bien”, sostuvo.



Para finalizar, Ricardo Ahued agradeció la oportunidad que le dieron los senadores y aseguró que no defraudó la confianza de su partido y del presidente.



“Gracias también a los partidos que me apoyaron por unanimidad el día que en esta sala tomé protesta. Les agradezco y tengo referencia de los actos que hice, que están plenamente documentados”, advirtió.