Defiende Ahued poda y derribo de árboles en Xalapa; hay dictámenes

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, reiteró que en la poda y derribo de árboles que se ha hecho en la ciudad se han seguido estudios y dictámenes, por lo que rechazó que se trate de una acción "radical" e "inadecuada" como han acusado especialistas del Instituto de Ecología AC (INECOL).En entrevista previa al evento de Bodas Colectivas en el patio central del Palacio Municipal, aseguró que la medida busca garantizar la seguridad de la población, ante la eventual caída de un ejemplar, muerto o enfermo, sobre coches y transeúntes."Cada poda que se hace, se hace bajo un dictamen, antes de que caiga encima de un carro; acabamos de tener un accidente, afortunadamente nada más fue material, pudo haber matado a una persona, se están restituyendo, se está haciendo una gran labor de restitución", afirmó.Y es que apuntó que de no realizar esta poda o derribo, podrían recibir una demanda por omisión, pues hay árboles que tienen 40 o 50 años que podrían implicar un riesgo si no se atienden."Se hacen bajo un dictamen específico de medio ambiente y cuando se ve podrida la raíz porque el árbol requiere quitarse, es inevitable, so pena de lastimar un ser humano", precisó el munícipe.Reiteró que el Ayuntamiento de Xalapa, a través de la dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad, tiene la obligación de cumplir con la ley y la norma."Pero sí hemos tenido que quitar algunos a punto de caerse, sería lamentable perder una vida, más allá de los daños materiales y que digan después que no hicimos nada porque no salvamos vidas por algo que se cayó; sin embargo, lo hacemos con la revisión y están sujetos los expedientes para que los revisen con la directora de Medio Ambiente", refirió.Pese a las críticas que se han dado por parte de investigadores del INECOL, activistas ambientales y de otras instituciones académicas; Ricardo Ahued insistió que la caída de un árbol que ocasione un accidente o lesione a una persona, no nada más implicaría una responsabilidad para el Ayuntamiento, sino dinero ante una posible demanda por omisión."Se está haciendo lo posible por conservar algunos ejemplares y salvar muchos donde se está haciendo poda y desinfección, ya compramos las herramientas necesarias para poderlos curar, lo que pasa es que algunos ya no se salvan", comentó ante los reporteros.Explicó nuevamente que cada árbol tiene su propio expediente, que se revisa previamente a su eventual derribo; y en el caso de las podas reafirmó que son "naturales" sin deteriorar la imagen de la ciudad."No es ir a deteriorar la imagen pero se hacen cortes y recortes que son necesarios porque luego también lastiman la red eléctrica del cableado y se generan cortos circuitos pero todo va de la mano de una parte técnica sin violentar ninguna norma", remarcó Ricardo Ahued Bardahuil.