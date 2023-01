Defiende Cuitláhuac visitas de Adán Augusto a Veracruz

La nueva visita del secretario de Gobernación del Gobierno de la República, Adán Augusto López Hernández, este martes al puerto de Veracruz, es parte de sus responsabilidades para mantener la gobernabilidad en el país, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En conferencia de prensa en Sala de Banderas el Ejecutivo del Estado fue cuestionado, respecto a la reunión que sostuvo con algunos sectores de la conurbación, a lo que manifestó que días previos el propio funcionario federal le hizo patente que visitaría la entidad.En ese tenor, dejó en claro que mantiene una comunicación directa con el titular de la SEGOB quien en todo momento ha dado el respaldo a la entidad, por lo que reiteró que Adán Augusto López, así como cualquier otro secretario de despacho federal pueda llegar a Veracruz en el momento que consideren necesario.“El Secretario de Gobierno, los Secretarios de Gobernación tienen como labores inherentes, es parte de su trabajo, hablar con todos los actores políticos, empresariales, porque tienen la gobernabilidad, el gobierno es para todos, de acuerdo a su agenda él tiene que reunirse con todos, es su labor, el Secretario de Gobernación me lo comentó en una reunión en México, ya tuvo conmigo esa atención de decirme voy a ir a tu estado, adelante que bueno, para nosotros es muy importante que se difunda la acción de gobierno”, dijo.Asimismo, en relación a las personalidades con las que se reunió el encargado de la gobernabilidad en el país, García Jiménez se dijo respetuoso de las acciones del funcionario federal.“Si los personajes que llegaron ahí son presentables o no presentables, es el Secretario de Gobernación. Lo que pasó ahí, es cuestión de él, yo tengo que ser respetuoso, es el Secretario de Gobernación, yo cuando requiero su atención me ha atendido, le agradezco mucho que tengo comunicación directa de él”, aseveró.Respecto al presunto destape del diputado federal Sergio Gutiérrez para algún cargo futuro, el mandatario estatal desestimó emitir opiniones y resaltó que en la actualidad se respetan las libertades, así como las expresiones que se hacen de manera pública.“Ningún problema con eso y pues si ahí llegaron ciertos personajes, eso queda en sus manos. El análisis político es interesante, es importantes, porque ahora se hace de manera abierta, pública, libre, de eso también se trata la democracia y que ustedes los columnistas, sus análisis, también es bueno, ya que la gente se vaya haciendo su criterio”, finalizó.