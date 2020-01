Defiende Directora del DIF Estatal a funcionario inhabilitado por 3 años

La directora del DIF Estatal, Verónica Aguilera Tapia, señaló que el director administrativo del organismo, Héctor Fernando Ruz Santamaría, dejó el cargo para demostrar que no ha incurrido en ninguna falta.



El funcionario, derivado de un proceso disciplinario, fue inhabilitado por tres años por la Contraloría General del Estado tras su paso como director general de Infraestructura Urbana en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas durante 2018, en el gobierno yunista.



No obstante, Ruz Santamaría interpuso un amparo ante la justicia federal.



Por su parte, la directora del DIF indicó que cuando él ingresó a la administración estatal presentó un documento de no inhabilitación y por ello entró al servicio público.



Mencionó que Ruz Santamaría está llevando a cabo todo su procedimiento y sale de la administración precisamente para demostrar que no incurrió en ninguna falta.



INAUGURAN OFICINA DE ENLACE DEL DIF ESTATAL



La Directora del DIF fue entrevistada tras poner en marcha un módulo regional del organismo estatal que estará funcionando en las instalaciones del DIF municipal de Ixtaczoquitlán para orientar y dar asesoría en los diversos programas que se aplican, como los desayunos fríos y calientes, y cómo deben llenar su documentación para gestionar proyectos productivos, apoyos a vivienda.



Destacó que la intención es tener más cercanía con las presidentas de los DIF para que haya una mejor coordinación entre estas instancias.



Reconoció que con el cambio de administración se dio un reacomodo de las políticas y de cómo se llevarían a cabo los programas y tuvieron atrasos para recibir el recurso, licitar los servicios, por lo que una vez que se concluyó todo se comenzó a entregar lo correspondiente a desayunos fríos y calientes en tiempo y forma.



Cabe mencionar que la funcionaria hizo un reconocimiento especial a la presidenta del DIF de este municipio, María Elena Mora de Castelán, por el buen trabajo que ha realizado al frente de este organismo.