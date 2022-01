Defiende Lorenzo Córdova participación en plenaria del PAN

Negar, descalificar, condenar y satanizar el diálogo es de mentalidades autoritarias, aseveró José Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), luego que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, criticara su reunión con diputados federales de Acción Nacional.Expuso que la semana pasada participó en las reuniones plenarias de las fracciones legislativas de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.“Lo raro, imprudente y condenable habría sido que, como titular del órgano del Estado encargado de proteger la democracia, me hubiera rehusado a reunirme y a dialogar con cualquiera de los partidos que forman parte de nuestro sistema político”.Desde que asumió la Presidencia del INE, dijo y en ejercicio de sus atribuciones legales, ha sostenido 11 reuniones con el PAN, PRD, PT, PVEM, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano; inclusive, en el año 2020 fue invitado a dialogar con los diputados federales de MORENA pero la reunión “desgraciadamente” no pudo concretarse.Expuso que promover el diálogo es de demócratas, por ello, reiteró estar dispuesto y abierto a participar en todos los encuentros que sean indispensables para la construcción de puentes de diálogo y acuerdos políticos.Añadió que esos encuentros se harán sin excepción pero tienen una condición, que sean francos y respetuosos.Esos diálogos, agregó, serán indispensables en caso de concretarse la intensión de discutir una reforma político-electoral, para la discusión de la agenda legislativa y de los asuntos públicos.“En una democracia es absolutamente normal que haya diálogo entre autoridades electorales y las fuerzas políticas para la construcción de un país plural y democrático”.Insistió que el diálogo es uno de los valores esenciales de la democracia y la negación o condena de este es propia de las mentalidades autoritarias, por ello, en el INE se interactúa con todos los actores políticos, porque es su derecho y obligación.“Una autoridad electoral que no interactúe respetuosa, pública y abiertamente con partidos, legisladores, funcionarios de todos los Gobiernos, autoridades del Poder Judicial y de otros organismos públicos autónomos sería absurdo y volvería imposible cumplir con las funciones que nos confiere la Constitución Política del país”.