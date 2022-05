Defienden a detenidos por asesinato del Presidente del DIF en Calcahualco

Familiares de los detenidos como presuntos implicados en el asesinato del expresidente del DIF y esposo de la alcaldesa de Calcahualco, Eusebio Hernández Jiménez, aseguran que la Fiscalía está actuando con abuso de poder y parcialidad, debido a que el hoy occiso era esposo de la alcaldesa Guadalupe Rosas Carrillo.Los detenidos son Osvaldo “N”, de 32 años de edad; Baltazar “N”, de 48 años de edad y Luciano “N”, de 57 años de edad, acusados de ejecutar el crimen.Los familiares, que pidieron anonimato, afirmaron que durante las comparecencias no los han dejado presentar sus pruebas, como videos y testigos presenciales, lo que ha provocado malestar del pueblo de Atotonilco, de donde son los presuntos implicados, pues quienes los conocen afirman que son personas de trabajo.Dicen tener todo el respaldo de su pueblo y de otras comunidades vecinas, por lo que advirtieron que de no actuar la Fiscalía con apego al derecho, se verán en la necesidad de trasladarse a la ciudad de Xalapa para manifestarse y exigir la investigación del caso y la liberación de las tres personas implicadas, que aseguran nada tienen que ver en este caso.El expresidente del DIF, Eusebio Hernández Jiménez fue asesinado en la localidad de Excola el pasado 15 de mayo.Los parientes señalan que entre las irregularidades está que no ha llegado personal de la Fiscalía a este municipio para investigar lo referente al caso, luego de que según videos se observara que quien sacó primero el arma fue Eusebio Hernández Jiménez y le disparó a Amel Castro, quien está grave en un hospital de Córdoba.La otra irregularidad, aseguran, es el haber realizado la prueba de radiosonato al hoy occiso, pues tenía una de las armas que participaron en la gresca.No dudaron en que el gobernador del estado, Cuitláhuac García, solicitará que este caso sea investigado a fondo para que los tres implicados salgan libres, ya que explican que nada tienen que ver con el asesinato.Expresaron que si el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, habla de acabar con la corrupción, debería intervenir para pedir a la Fiscalía General del Estado que haga bien su trabajo y que no por tratarse del esposo de la alcaldesa la justicia deje su imparcialidad.Finalmente, señalaron los inconformes que este problema tiene tintes políticos y que viene desde la quema del palacio municipal, donde el pueblo de Atotonilco exige que el piso sea parejo para todos.