Defienden a gatos en edificio de colonia Inmecafe, en Xalapa; no son “plaga”

Vecinos de la colonia Inmecafe, en Xalapa, esterilizan y alimentan a los gatos que son abandonados en un edificio ubicado en la calle Tepic.



Luego del reporte de una infestación de gatos en dicho lugar, argumentando que es un foco de infección y malos olores, habitantes afirmaron que no son más de 20 gatos pero que son esterilizados, adoptados y alimentados por los que ahí viven.



De acuerdo a Laura Mirazo Román, ciudadana que inició esta labor altruista desde hace más de 15 años, la mayoría de los felinos llegaron a la zona después de haber sido abandonados en la escuela que colinda con la calle.



"Esos gatos tienen viviendo aquí más de 15 años. De alguna manera no ha habido el control por parte de los vecinos pero decir que es una plaga no es cierto. Aquí hay como 20 gatos y eso es mucho. Van, vienen o se van para otros lados. Tiene años que yo me dedico a alimentar a los gatos. Hay gente que trae gatos y aquí los deja, eso nos queda claro".



Comentó que con el apoyo de los vecinos se ha podido esterilizar a más animalitos y colocarlos en hogares, aunque muchas veces resulta difícil porque son gatos ferales.



"Nosotros tenemos un chat como vecinos, donde también están levantando la mano para cooperar para la comida y la esterilización. En el mejor de los casos se dan en adopción, porque son gatos ferales finalmente. Hay otra vecina que también les da de comer y también ha adoptado gatos, algún otro vecino nos regala croquetas. Del vecino que se queja, que me diga quién es y si me ha dado un centavo".



Mencionó que los alimentan de manera diaria, comprando bultos de comida de 20 kilogramos, los cuales tienen un costo de 780 pesos y les duran 15 días, todo se adquiere con sus propios recursos y voluntad de vecinos.



Explicó que el proceso de adopción lo han realizado a través de redes sociales, docentes y personal de la institución educativa, familiares y amigos.



"Me pueden buscar a través de mi WhatsApp, 228 231 1205 y se les agradece de corazón al que quiere donar o adoptar. A veces es difícil que el gatito más grande sea adoptado, porque son gatitos ferales".



Por su parte, otra voluntaria, Adriana García, reiteró que para los interesados en tener un gatito, se les pide identificación oficial, comprobante de domicilio, fotografías para darle seguimiento al animal y promesa de esterilización.