Define Federación los únicos trabajos que deberán seguir durante contingencia

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell Ramírez, detalló las áreas “esenciales” que seguirán trabajando durante la suspensión de labores en el país por la pandemia de coronavirus.



Señaló que éstas están incluidas en 5 incisos, que incluyen a trabajadores del área médica para atender la contingencia; de Seguridad Pública; de sectores esenciales para el funcionamiento de la economía y el de recaudación de impuestos como el SAT; transporte público y los dedicados a la conservación y mantenimiento de la infraestructura crítica.



Recordó que las áreas no esenciales quedan suspendidas desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril pero en forma efectiva son 21 días hábiles, descontando los fines de semana.



El Subsecretario dijo que, una vez terminada la suspensión de actividades no esenciales y el resguardo domiciliario corresponsable, la Secretaría de Salud, en acuerdo con las secretarías de Economía y de Trabajo, emitirá los lineamientos para un regreso escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales de toda la población.



Estas medidas se pusieron a consideración del Consejo de Salubridad General y del Consejo de Salubridad General, en un intento de lograr la reducción masiva de la movilidad, es decir, quitar a millones de personas fuera del espacio público.



Actividades que continuarán funcionando



En cuanto a las actividades que se encuentran en el inciso A, se refiere a aquellas cuyos trabajadores son necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica y administrativa, así como la de apoyo en todo el sector salud, tanto en el campo público como privado.



“Esto, si parara, no podemos contender con la epidemia, entonces debe continuar”, indicó López Gatell Ramírez.



Además, en el inciso B, dijo que son aquellas que están involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana, además en la defensa de la integridad y soberanía nacionales, la procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa, tanto del nivel federal como del nivel estatal.



También el inciso C, dice que aquellos son los sectores considerados esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía y la operación de los programas sociales del gobierno.



“Esto es importantísimo, una gran cantidad de personas, millones de personas en este momento, se están beneficiando, se han estado beneficiando de programas sociales y esto no puede parar”, aclaró.



En ellos se encuentra el sector financiero, el de recaudación tributaria, es decir el SAT y todas sus operaciones permanecen, así como la distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimento, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados.



En el inciso D, dijo que continuarán servicios de transporte de pasajeros y carga, producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza, ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada.



Además, seguirán funcionando las guarderías y estancias infantiles, las cuales deben continuar ya que hay trabajadoras y trabajadores de las actividades esenciales laborando y es necesario darles el respaldo para el cuidado de sus hijas e hijos.



A la par, permanecen funcionando asilos e instancias para personas de la tercera edad, misma razón.



El Subsecretario añadió que funcionarán los refugios y centros de atención para mujeres víctimas de violencia, sus hijos y sus hijas, telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de emergencia y servicios funerarios y de inhumación, de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales, logística, que son aeropuertos, puertos y ferrocarriles, así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación.



Finalmente, el inciso E explicó que se refiere a la conservación y mantenimiento de la infraestructura crítica, que asegura la producción y distribución de los servicios indispensables como agua potable, energía, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica de primer nivel, entre otros, que pudieran ser definidas bajo esta categoría; es decir, hay actividades en donde, de parar, se causan afectaciones que repercuten en la sociedad y es importante que se mantengan.



Recordó que a la par de estas medidas, se recomienda al resto de la población al resguardo domiciliario corresponsable, que consiste en la limitación voluntaria de movilidad, para que los ciudadanos permanezcan en su domicilio particular la mayor parte del tiempo posible.



“Este debe ser estricto para toda persona mayor de 60 años con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiaca o pulmonar, inmunosupresión, ya sea adquirida o provocada, que se encuentra en estado de embarazo o por puerperio inmediato, independientemente de si su actividad se considera esencial o no.



“Entonces, ojo aquí, esto es para proteger directamente a las personas en estas condiciones que, como lo hemos explicado repetidamente, son los elementos que hacen más vulnerable a que a la persona se le complique en caso de presentar la infección por coronavirus, no lo hace más susceptible a infectarse pero sí es más susceptible a complicarse en caso de ser infectada o infectado; entonces deben de estar protegidos”.



Finalmente, una vez terminada la suspensión de actividades no esenciales y el resguardo domiciliario corresponsable, adelantó que la Secretaría de Salud, en acuerdo con las secretarías de Economía y de Trabajo, emitirá los lineamientos para un regreso escalonado y regionalizado a las actividades laborales y económicas y sociales de toda la población.



“Y por eso, pasados estos 30 días, vamos a tener ya una liberación calculada, razonada, de la actividad social y económica y lo vamos a hacer en forma escalonada, empezando por aquellas actividades y personas que tienen menores riesgos pero que además contribuyen a la reactivación de la vida pública, lo iremos anunciando en su momento”.



Otra medida es que se va a postergar hasta nuevo aviso los censos y encuestas a realizarse en territorio nacional que involucran la movilización, particularmente cuando es en gran número de personas y la interacción física, cara a cara entre las mismas.