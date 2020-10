Definen si buscarán Declaratoria de Desastre para Chiconquiaco

La secretaria de Protección Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, comentó que el paso de Frente Frío número 4 no dejó afectaciones graves a la población de la entidad, sino en la infraestructura carretera, particularmente en el municipio de Chiconquiaco.



En ese sentido, señaló que se coordinarán con la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), para determinar si solicitan la Declaratoria de Desastre, plazo que vence este viernes.



"Nada más tenemos afectaciones graves en la infraestructura del municipio de Chiconquiaco, estamos en coordinación con la SIOP para ver cuáles son los pasos a seguir. Tenemos todavía el día de hoy para ver si solicitamos una declaratoria de desastre o no", precisó.



Aclaró que como no hubo afectaciones directas a la población, no procedería una solicitud de Declaratoria de Emergencia.



Sobre el pronóstico del tiempo para el fin de semana, dijo que se esperan lluvias, principalmente al sur de la entidad veracruzana, en los municipios de Uxpanapa, Agua Dulce y Las Choapas.



La funcionaria estatal indicó que se encuentran monitoreando la evolución del Disturbio Tropical 91L, situado en las costas de la Península de Yucatán, pues se espera que se convierta en la Tormenta Tropical Gamma.



"Nos preocupa el disturbio 91L, que tiene 90 por ciento de posibilidades de evolucionar a la Tormenta Tropical Gamma en las próximas 48 horas. El día de hoy, el Centro Nacional de Huracanes del Atlántico (NHCA, por sus siglas en inglés) hará un sobrevuelo de reconocimiento para ajustar el pronóstico", mencionó.



De igual modo, explicó que se fortalecerá luego del encuentro con el Frente Frío 4 "y puede ser que avance hacia el Golfo de México y vamos a estar muy pendientes el fin de semana y la próxima semana".