Definirá Congreso de Veracruz si suspende actividades por coronavirus

Este miércoles por la mañana, se reúne la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para definir si se efectúa la sesión de la Diputación Permanente, programada para el mismo 25 de marzo a las 17:00 horas o se toma la decisión de suspenderla.



Al informar lo anterior, Omar Guillermo Miranda Romero, diputado coordinador del grupo legislativo del PAN, recordó que con antelación se había tomado el acuerdo de que durante la sesión de la Diputación Permanente se citará, para el jueves 26, a dos sesiones, una extraordinaria y una solemne, por lo que también se tendrá que valorar si ambas se posponen.



No obstante, expuso que para la reunión de trabajo de la JUCOPO de mañana por la mañana, se convocó a tomar todas las medidas preventivas a causa de la contingencia sanitaria por el COVID-19, por lo que se pidió que sólo asistan los diputados y que se abstengan de llevar a sus asesores y personal no esencial.



En lo personal, dijo que a causa de que México ya entró a la Fase 2 por el Coronavirus, sería conveniente posponer la sesión de la Diputación Permanente y las sesiones extraordinarias y solemnes hasta nuevo aviso.



Sin embargo, recordó que en la sesión de la Diputación Permanente se tiene programado convocar para este jueves a dos sesiones, una extraordinaria y otra solemne.



La extraordinaria es para nombrar al nuevo Comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), toda vez que habrá de sustituir a Yolli García Álvarez, quien fue suspendida del cargo y que mañana miércoles concluye su periodo.



“En este caso, se pudiera tener un compás de espera, sin embargo, eso se habrá de determinar mañana miércoles”.



Y la otra sesión es solemne para la entrega del “Premio Estatal a la Mujer Veracruzana 2020” y aunque la Comisión Legislativa Especial ya determinó posponer dicha sesión a causa del COVID-19, Miranda Romero añadió que no se le ha informado oficialmente sobre la decisión de diferir dicha sesión a una fecha por definir.