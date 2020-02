Definirá SEV qué procederá ante docentes que se unan al Día Sin Mujeres

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, aclaró que todavía no definen si se descontaría el día laboral a las profesoras de Veracruz que se sumen al paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo.



Asimismo, precisó que a más tardar este viernes, se determinaría, el proceder por parte de la dependencia ante las docentes que decidan ausentarse ese día de clases.



“Tendremos que analizar, el tema de los descuentos, no sé, no les puedo decir hasta el momento, si me dan la oportunidad en la tarde noche mando un comunicado", dijo.



En entrevista, en el marco de la presentación del programa “Activa tu corazón" en la escuela primaria “Heroica Veracruz”, recalcó que la mayoría del personal docente que existe en el estado son mujeres.



El titular de la SEV indicó que seguirán la postura que el secretario de Educación Pública, Esteban Barragán Moctezuma, fijó respecto al tema.



La SEP afirmó que no habrá "ningún tipo de sanción" a las mujeres que decidan sumarse al movimiento.



"Tenemos que estar atentos a esta situación, pero igual decirles, la mayoría de los docentes en el estado, la mayoría son maestras. Nosotros como tal, y ya fijó una postura el Secretario de Educación Pública y el señor Gobernador aqui dijo una postura", concluyó.