Deja candidatura del PES en Xalapa para apoyar a Unidad Ciudadana

Por considerar que es la mejor opción para gobernar Xalapa, la candidata a la Diputación local por el distrito urbano de Xalapa del Partido Encuentro Solidario (PES), Andrea Maldonado, abandonó a Alberto Pérez Fuentes “Chocolate” y se sumó a Unidad Ciudadana (UC), proyecto de Cinthya Lobato para lograr la Alcaldía de la capital.



Este mediodía, en la casa de campaña de Cinthya Lobato, la hoy exaspirante a la diputación, Afirmó que recorrió todas las colonias de la ciudad, donde dio cuenta de las necesidades de los ciudadanos y donde confirmó que el mejor proyecto para Xalapa es Lobato Calderón.



Es por ello que este miércoles en el marco del cierre de campaña, determinó declinar e integrarse activamente a Unidad Ciudadana para respaldar a los candidatos de esta fuerza política.



“Recorrimos en 30 días la mayoría de las colonias de Xalapa con nuestras propuestas, hemos llegado hoy un dos de junio a un cierre de campaña. Es el momento que trabajemos juntos por la reconstrucción de Xalapa; ya no podemos permitir que nos gobiernen con ocurrencias; no se reconoció mi trabajo y por eso en este momento me sumo a Unidad Ciudadana que es el mejor proyecto para Xalapa, Cinthya Lobato es la mejor para la capital”, señaló.



Asimismo, hizo un llamado a la población para que acuda a votar este domingo y lo haga por la que calificó como la “mejor opción para Xalapa” con la candidata de Unidad Ciudadana.



Y es que Andrea Maldonado explicó que no contó con el respaldo del partido que la postuló, por lo que determinó abandonar las filas de esa fuerza política y sumarse a la mejor opción.



