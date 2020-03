Deja tres muertos encontronazo sobre autopista, en Tierra Blanca; hay un lesionado

Tres personas perdieron la vida y una más resultó lesionada, luego que un automóvil particular se estrellara por alcance, presuntamente contra una pesada unidad, sobre la autopista Tinaja- Cosamaloapan.



El incidente ocurrió la madrugada de este lunes a la altura del kilómetro 23+400, cerca del puente que conduce a la localidad de Joaquín perteneciente al municipio de Tierra Blanca.



Autoridades policiacas y cuerpos de auxilio recibieron el reporte del accidente y se movilizaron al lugar antes citado, debido a que les reportaron que varias personas estaban atrapadas dentro de un vehículo.



Al arribar visualizaron un automóvil Aveo, color negro, con placas de circulación NVM 9899 del Estado de México, el cual se encontraba completamente destrozado.



Al inspeccionar el interior de la unidad, observaron que había cuatro personas atrapadas, de las cuales tres ya no tenían signos vitales, por lo que atendieron a la persona lesionada y la trasladaron a un hospital de la zona, donde se reporta su estado de salud como grave.



Sobre lo ocurrido autoridades presumen que dicho vehículo habría chocado por alcance con algún tractocamión, cuya unidad no se encontró en el lugar de los hechos.



Más tarde personal de la Fiscalía Regional llevó a cabo las diligencias correspondientes y trasladó los cadáveres al SEMEFO donde quedaron en calidad de no identificados



Por su parte elementos de la Policía Federal adscritos a la Guardia Nacional, se hicieron cargo de la situación y remitieron la unidad siniestrada al corralón.