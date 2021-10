Dejan lluvias, estragos en calles, avenidas y carreteras de las altas montañas

La temporada de lluvias en la zona de las altas montañas dejó varios kilómetros de calles, avenidas y carreteras afectadas con baches que han rebasado la capacidad de las instancias de gobierno para recuperarlas.Río Blanco, Nogales, Mendoza, Acultzingo y Soledad Atzompa se cuentan entre los municipios más afectados y prueba de ello son las quejas de conductores al caer en los baches, manifestó Edgardo Domínguez, concesionario del servicio de taxis.La carretera federal conocida como Camino Nacional, señaló, es una arteria muy concurrida por dónde circulan a diario más de 14 mil vehículos, la mayoría del transporte urbano, con seis concesiones.El paso constante de estas unidades, contribuye al deterioro de las carreteras, brindan un servicio de transporte, pero poco contribuyen a la reparación de los caminos, agregó la licenciada Regina Santos Domínguez."Todos los días tengo que circular por Ciudad Mendoza y Río Blanco y es casi imposible no caer en los baches y nadie nos paga llantas y suspensión. Los Ayuntamientos y el Estado, no invierten en tapar sus baches", señaló.El tramo Nogales-Acultzingo es de los más castigados por la falta de mantenimiento y al ser una carretera para circular a 90 kilómetros por hora, se debe circular 50 para no dañar la unidad.En la zona rural de Mendoza y Soledad Atzompa, se han registrado innumerables derrumbes y baches, así como en la zona urbana donde hay calles y avenidas deterioradas por la falta de mantenimiento.A escasos dos meses y medio de concluir funciones las presentes administraciones se espera que se realicen las gestiones ante el estado y la federación, a fin de reparar las arterias que han quedado dañadas.