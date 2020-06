Dejan sin insumos contra pandemia a personal de Jurisdicción Sanitaria, en Córdoba

Los insumos que proporciona la Jurisdicción Sanitaria número 6 de Córdoba a sus trabajadores son insuficientes; muchos tienen que invertir parte de su salario para comprar pues temen contagiarse de COVID-19.



"Los compañeros siguen comprando sus equipos pero no podemos hacer nada ante la difícil situación que estamos enfrentando", dijo Margarito Ramos Gómez, secretario general de la Subsección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud y de Asistente.



Agregó que es mucho dinero pues son caretas y cubrebocas N95, cuyo costo es elevado pero por temor a contagios, prefieren invertir su salario.



Expuso que como sindicato, les proporcionan el equipo necesario pero insistió que es insuficiente pues se usa todos los días, ya que las consultas en los centros de salud a pacientes con síntomas de COVID-19 han ido a la alza en las últimas semanas.



Ante ello, exhortó a la población a no bajar la guardia, en la medida de lo posible quedarse en casa y acatar todas las recomendaciones del sector salud.



Cabe señalar que de manera extraoficial, trabajadores de la Jurisdiccción informaron que hay al menos 8 compañeros positivos de COVID-19, uno de ellos falleció apenas la semana pasada y era del área de vectores, sin embargo, no hay mayor información oficial al respecto.