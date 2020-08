Dejaremos de cerrar calles, no sirve contra pandemia: Alcalde de Veracruz

El Ayuntamiento de Veracruz informó que a partir de este fin de semana ya no habrá más cierres viales en el Centro Histórico.



Al respecto, el alcalde Fernando Yunes Márquez mencionó que pese a las medidas no se ha percibido una disminución de afluencia en el primer cuadro de la ciudad.



Por el contrario, indicó que estos cierres sólo han afectado a las empresas ubicadas en el primer cuadro de la ciudad, además de la ciudadanía sigue llegando en transporte público.



"Ayer el Gobierno federal en la conferencia de la tarde indicó que de las 32 entidades federativas, 31 han aumentado la movilidad, la única que ha disminuido ha sido Oaxaca. Esto qué quiere decir: que los cierres no han ayudado a que disminuya la movilidad. Por nuestra parte ya no haremos los cierres, si el Gobierno del Estado los quiere hacer, será responsabilidad de ellos, pero por nuestra parte no", dijo.



Yunes Márquez dijo que esto también responde a las peticiones por parte de empresarios de la zona quienes exigen se reabra el Centro Histórico.



Por otra parte, el Alcalde aclaró que restaurantes y tiendas de cualquier giro tienen el derecho de no brindar servicio a clientes que no usen cubrebocas y no sigan las medidas de seguridad sanitaria pertinentes para evitar contagios de COVID-19.



Por ello, exhortó a la población a acatar estas medidas, usar cubrebocas, conservar la sana distancia de medio y medio y aplicarse constantemente gel antibacterial o lavarse las manos con frecuencia.