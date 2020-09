Dejaron olla de frijoles sobre el fogón y se incendió su casa, en Veracruz puerto

En la colonia Las Amapolas, en el puerto de Veracruz, la tarde del jueves hubo un incendio en una vivienda provocando la presencia de los elementos de Bomberos Municipales, Protección Civil Municipal, Guardia Nacional y de la Cruz Roja.



Esto se dio en la calle de Coral y Perlas en la citada colonia en esta ciudad donde vecinos reportaron al teléfono de emergencia del 911, indicando que estaba quemándose un inmueble.



La casa es propiedad de la señora Carmen A.N. Al punto se aproximaron dos unidades de Bomberos Municipales, así como personal de la Guardia Nacional.



Los bomberos desplegaron sus mangueras y procedieron a sofocar el fuego que se concentró en la planta baja y una cochera.



Al parecer el origen del fuego fue una olla de frijoles colocada en un fogón, pegado a una de las ventanas de la casa, donde las brasas alcanzaron una camisa y esto desató la conflagración. En ese momento los moradores de la casa no estaban, pues habían ido a la tienda.



Los daños materiales fueron cuantiosos, dañándose muebles, aparatos eléctricos, ropa, entre otras cosas en el área de la cocina y cochera.



Otros que acudieron fueron paramédicos de la Cruz Roja pero por fortuna no hubo lesionados, ni intoxicados. Tras algunos minutos todo quedó bajo control y las corporaciones se retiraron a sus bases.



También acudieron elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal al lugar para tomar conocimiento.