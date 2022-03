Dejen a los niños ser policías, insta Secretario de Seguridad Pública

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, pidió a los padres y madres de familia dejar que sus hijos sigan con la vocación de ser policías, si desde temprana edad la manifiestan.Durante entrevista en su visita a la Macro Feria Infantil “Aprendo a Cuidarme”, dijo que, por experiencia propia, los tutores no siempre quieren que sus pequeños se dediquen a esta actividad dado el riesgo que conlleva."Es muy importante que los niños vayan descubriendo desde pequeñas edades sus vocaciones, que los dejen ser, es difícil que un padre, una madre deje a sus hijos ser policías, yo lo digo por experiencia y con mis amigos también lo comentamos, es muy difícil que las madres los dejen", expresó.Gutiérrez Maldonado afirmó que el gen policiaco "ya lo traes adentro y no se lo va a quitar ni la esposa, ni la novia, ni la mamá, ni el papá, cuando el niño ya trae la vocación"Además, a decir de Hugo Gutiérrez, "un policía nace, no se hacen, en las academias los pulimos, les enseñamos algunas cuestiones pero un policía desde chico ya sabe que quiere ser policía".Por ello, el funcionario estatal resaltó que es importante que los padres acudan con sus hijos a las actividades que lleva a cabo la SSP en la macro feria, ya que los pequeños pueden conocer las funciones y tareas que llevan a cabo los elementos policiacos."Es importante todo este tipo de eventos que está realizando el Gobierno de Veracruz, ya que con eso podemos llegar a los niños, a las familias, que sepan lo que hacemos nosotros desde la Secretaría de Seguridad Pública, tenemos varios módulos, a donde los niños se pueden acercar para que puedan aprender lo que hace la Secretaría de una manera divertida", afirmó.